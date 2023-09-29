مؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء فصلي في عام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- تراجع مؤشر نيكي الياباني بصورة طفيفة عند ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مسجلاً أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بأقل من 0.1 بالمئة مسجلاً 31857 نقطة؛ إذ تكبد خسائر أسبوعية 1.6 بالمئة.

فيما سجل خسائر فصلية هي الأولى منذ أيلول العام الماضي وبنحو 4 بالمئة، وفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.

أما مؤشر توبكس الأوسع انتشارا فأنهى الجلسة متراجعاً بنحو 0.92 بالمئة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.23 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

29/09/2023 13:42:44