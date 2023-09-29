مؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء فصلي في عام

مؤشر نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء فصلي في عام
التاريخ
9/29/2023 2:45:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- تراجع مؤشر نيكي الياباني بصورة طفيفة عند ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مسجلاً أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.
وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي بأقل من 0.1 بالمئة مسجلاً 31857 نقطة؛ إذ تكبد خسائر أسبوعية 1.6 بالمئة.
فيما سجل خسائر فصلية هي الأولى منذ أيلول العام الماضي وبنحو 4 بالمئة، وفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
أما مؤشر توبكس الأوسع انتشارا فأنهى الجلسة متراجعاً بنحو 0.92 بالمئة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.23 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
29/09/2023 13:42:44
MENAFN29092023000117011021ID1107167544
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