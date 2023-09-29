الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء فصلي خلال عام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات، اليوم الجمعة، لكن التراجع في الجلسات الأخيرة تسبب في أداء شهري ضعيف وأسوأ ربع سنوي منذ عام.
وحسب شبكة "سي إن بي سي"، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.5 بالمئة، مع إنهاء معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية، حيث قادت التكنولوجيا والسلع المنزلية المؤشر.
وكان المؤشر قد أغلق، يوم الأربعاء، عند أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، ليتكبد خسائر هذا الشهر بنسبة 2.1 بالمئة، بعد انخفاض بنسبة 2.8 بالمئة في آب الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/
29/09/2023 19:57:50
MENAFN29092023000117011021ID1107167543
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