الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء فصلي خلال عام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات، اليوم الجمعة، لكن التراجع في الجلسات ‏الأخيرة تسبب في أداء شهري ضعيف وأسوأ ربع سنوي منذ عام.‏

وحسب شبكة "سي إن بي سي"، أغلق مؤشر ‏ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.5 بالمئة، مع إنهاء ‏معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية، حيث قادت التكنولوجيا والسلع المنزلية ‏المؤشر.‏

وكان المؤشر قد أغلق، يوم الأربعاء، عند أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، ليتكبد ‏خسائر هذا الشهر بنسبة 2.1 بالمئة، بعد انخفاض بنسبة 2.8 بالمئة ‏في آب الماضي.‏

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/

29/09/2023 19:57:50