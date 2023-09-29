Saturday, 30 September 2023 12:56 GMT

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء فصلي خلال عام

9/29/2023 2:45:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات، اليوم الجمعة، لكن التراجع في الجلسات ‏الأخيرة تسبب في أداء شهري ضعيف وأسوأ ربع سنوي منذ عام.‏
وحسب شبكة "سي إن بي سي"، أغلق مؤشر ‏ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.5 بالمئة، مع إنهاء ‏معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية، حيث قادت التكنولوجيا والسلع المنزلية ‏المؤشر.‏
وكان المؤشر قد أغلق، يوم الأربعاء، عند أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، ليتكبد ‏خسائر هذا الشهر بنسبة 2.1 بالمئة، بعد انخفاض بنسبة 2.8 بالمئة ‏في آب الماضي.‏
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/
29/09/2023 19:57:50

MENAFN29092023000117011021ID1107167543

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث