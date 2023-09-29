Saturday, 30 September 2023 12:56 GMT

الأمن العراقي يحرر مختطفة أجنبية ببغداد

9/29/2023 2:45:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 29 أيلول (بترا)- تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة، من تحرير مختطفة أجنبية الجنسية من خاطفيها في العاصمة بغداد.
وقالت مصادر الأمن بوزارة الداخلية في بيان، إن مفارز الأمن تمكنت، اليوم الجمعة، من تحرير مختطفة أجنبية الجنسية وإلقاء القبض على خاطفيها وهما أيضا أجنبيان في داخل شقة وسط العاصمة بغداد.
وأضاف البيان أن الفتاة كانت متعرضة لتعذيب على يد خاطفيها، حيث ألقت القوة الأمنية القبض على متهمين اثنين أجنبيي الجنسية داخل الشقة، وتم تسليمهما إلى الجهات ذات الاختصاص.
ولم يفصح البيان عن جنسية المخطوفة والخاطفين.
--(بترا)
ف ب/م د/ح أ
29/09/2023 19:56:21

MENAFN29092023000117011021ID1107167542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث