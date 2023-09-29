الأمن العراقي يحرر مختطفة أجنبية ببغداد

MENAFN - Jordan News Agency)

بغداد 29 أيلول (بترا)- تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة، من تحرير مختطفة أجنبية الجنسية من خاطفيها في العاصمة بغداد.

وقالت مصادر الأمن بوزارة الداخلية في بيان، إن مفارز الأمن تمكنت، اليوم الجمعة، من تحرير مختطفة أجنبية الجنسية وإلقاء القبض على خاطفيها وهما أيضا أجنبيان في داخل شقة وسط العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أن الفتاة كانت متعرضة لتعذيب على يد خاطفيها، حيث ألقت القوة الأمنية القبض على متهمين اثنين أجنبيي الجنسية داخل الشقة، وتم تسليمهما إلى الجهات ذات الاختصاص.

ولم يفصح البيان عن جنسية المخطوفة والخاطفين.

--(بترا)

ف ب/م د/ح أ

29/09/2023 19:56:21