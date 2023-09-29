الأمن العراقي يحرر مختطفة أجنبية ببغداد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بغداد 29 أيلول (بترا)- تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة، من تحرير مختطفة أجنبية الجنسية من خاطفيها في العاصمة بغداد.
وقالت مصادر الأمن بوزارة الداخلية في بيان، إن مفارز الأمن تمكنت، اليوم الجمعة، من تحرير مختطفة أجنبية الجنسية وإلقاء القبض على خاطفيها وهما أيضا أجنبيان في داخل شقة وسط العاصمة بغداد.
وأضاف البيان أن الفتاة كانت متعرضة لتعذيب على يد خاطفيها، حيث ألقت القوة الأمنية القبض على متهمين اثنين أجنبيي الجنسية داخل الشقة، وتم تسليمهما إلى الجهات ذات الاختصاص.
ولم يفصح البيان عن جنسية المخطوفة والخاطفين.
--(بترا)
ف ب/م د/ح أ
29/09/2023 19:56:21
MENAFN29092023000117011021ID1107167542
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