اعتماد دولة فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نيويورك 29 أيلول (بترا)- صوّت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأغلبية، أمس الخميس، على مشروع قرار تقدمت به مصر، لاعتماد تسمية دولة فلسطين بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة. وصوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 5 دول ضد، فيما صوتت 21 دولة بالامتناع. وبهذا تكون "دولة فلسطين" معتمدة بصورة رسمية في الوكالة الدولية ومقرها فينا. -- (بترا) م د/م د/ح أ 29/09/2023 19:45:09

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