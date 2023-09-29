الأردن ينهي بنجاح المراجعة الثالثة للسياسة التجارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول(بترا)- استكمل الأردن، اليوم الجمعة، المراجعة الثالثة للسياسة التجارية في إطار أعمال منظمة التجارة العالمية عن الفترة (2016-2023) والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي للوفد الأردني المشارك، والتي تعكس تأكيد الأردن لالتزاماته تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف منذ انضمامه لمنظمة التجارة العالمية.

وبحسب بيان من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أبدت الدول الأعضاء في المنظمة اهتمامها وتقديرها للإصلاحات والسياسات التجارية التي نفذها الأردن خلال فترة المراجعة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إرساء قواعد الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التوقعات الاقتصادية من خلال السيطرة على التضخم بمعدل معقول في حدود 1.9% خلال فترة المراجعة والمحافظة على نمو إيجابي للناتج المحلي بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية.

وتمت الإشادة بالأداء الاقتصادي للأردن الذي حقق انتعاشاً خلال العام 2022 مدفوعاً بزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع التجاري الخارجي والتي ساهمت بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، كما حقق الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن معدل نمو تجاوز 80% مقارنة بالمستويات التي تحققت خلال فترة الجائحة والعام السابق.

وثمنت الدول الأعضاء رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة وإعداد عدد من الخطط والاستراتيجيات القطاعية مع تأكيد العديد من الدول المتقدمة الاستعداد لدعم مسيرة الإصلاح في الأردن والتعاون في سبيل تحقيق ذلك.

وقدّم الشمالي في كلمته الختامية شكره وامتنانه للدول الأعضاء للإشادة بالتقدم الذي حققه الأردن خلال المراجعة الثالثة، وبدعم واعتراف الدول بالإجراءات التي اتخذها الأردن للإصلاحات التي قام بها والإجراءات التحسينية في عدد من المواضيع، منها إجراءات تسهيل التجارة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، وتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى اهتمام الدول الأعضاء الخاص برؤية التحديث الاقتصادي للأردن وتنويع القطاعات الإنتاجية.

وأكد الشمالي بأنه مع انتهاء أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة؛ فإن الأردن أجاب على جميع الأسئلة والاستفسارات خلال اجتماعات المراجعة المطروحة من قِبل الدول الأعضاء في الفترة الزمنية المحددة، والتي سلطت الضوء على البيئة الاقتصادية والاستثمارية والإجراءات الجمركية والتدابير المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وحقوق الملكية الفكرية وتمكين المرأة والمشتريات الحكومية والزراعة.

بدروه، أشاد رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة، في بيانه الختامي، إلى نجاح الأردن في مراجعة السياسة التجارية الثالثة، في ما حققه من إصلاحات في مجال السياسات التجارية والاستثمارية خلال فترة المراجعة.

وأعرب عن تقديره إلى جانب الدول الأعضاء بالإجراءات التي اتخذها الأردن بالحفاظ على اقتصاد مفتوح وتعزيز التجارة الحرة والعادلة خلال أزمة فيروس كوفيد 19، والتي جاءت التزاماً برؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى الشمالي بالمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا أكد خلالها مجدداً التزام الأردن من أجل إقامة نظام تجاري مفتوح ومتعدد الأطراف يستند إلى مجموعة من القواعد تكفلها منظمة التجارة العالمية، مؤكدا الدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التجارة العالمية في مجالات بناء القدرات والمساعدة الفنية.

وأكد سعي الأردن لدعم جهود المنظمة لضمان نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) المنوي عقده في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطلع العام القادم.

وبدورها، هنأت المديرة العامة للمنظمة الأردن على اختتام مراجعة السياسة التجارية الثالثة بنجاح، وأثنت على مساعي الأردن المبذولة لدعم اتفاقيات التجارية متعددة الأطراف في المنظمة وأعربت عن اعتزاز المنظمة بعلاقات التعاون المميزة مع الأردن، مشيدة بالسياسات التجارية المنفتحة التي ينتهجها في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

يُشار إلى أن هذه المراجعة هي الثالثة للأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في العام 2000 وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعة الأولى والثانية في عامي 2008 و2015 على التوالي.

--(بترا)

ن ش/م د/ح أ

29/09/2023 19:55:10