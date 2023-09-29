سياحة البلقاء تنظم فعاليات ساحة العين في السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 29 أيلول (بترا)- نظمت مديرية سياحة البلقاء بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى ومركز تطوير الأعمال اليوم الجمعة "فعاليات ساحة العين" وسط مدينة السلط، وذلك بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يصادف في السابع والعشرين من أيلول، من كل عام .
وقال مؤسس مركز تطوير الأعمال الوزير الأسبق نايف استيتية، إن المركز نفذ مشروع الأكشاك في ساحة العين؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب من أبناء مدينة السلط، لافتا أنه سيتم دعم المشاريع التي تعثرت والمشاريع المستمرة، بالإضافة إلى توفير منح للشباب لإنشاء مشاريع جديدة.
وقال مدير سياحة البلقاء عماد رواحنة، "نحتفل بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار الاستثمار في السياحة في المجتمع المحلي؛ بهدف توفير فرص عمل في أنحاء الوطن كافة، من خلال استثمار المشغلين للقطاع السياحي في القطاعات المجتمعية كافة؛ بهدف تنمية المجتمع المحلي".
وأشار إلى التركيز في يوم السياحة العالمي على الكثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تنمي وترفع من نسب أعداد السياح والقادمين إلى الأردن.
وأكد محمد الجازي من مركز تطوير الأعمال سعي المركز إلى دعم ومساعدة أصحاب الأكشاك السياحية الموجودة في ساحة العين من خلال الترويج لمشاريعهم الاقتصادية التي نفذت من خلال مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الأعمال المدعوم من منظمة اليونيسف.
وتضمنت فعاليات ساحة العين العديد من الأنشطة والبازارات والأغاني الفلكلورية؛ بهدف ترويج المنطقة سياحيا.
--(بترا)
أع/م د/ح أ
29/09/2023 19:43:58
MENAFN29092023000117011021ID1107167538
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