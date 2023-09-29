سياحة البلقاء تنظم فعاليات ساحة العين في السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 29 أيلول (بترا)- نظمت مديرية سياحة البلقاء بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى ومركز تطوير الأعمال اليوم الجمعة "فعاليات ساحة العين" وسط مدينة السلط، وذلك بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يصادف في السابع والعشرين من أيلول، من كل عام .

وقال مؤسس مركز تطوير الأعمال الوزير الأسبق نايف استيتية، إن المركز نفذ مشروع الأكشاك في ساحة العين؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب من أبناء مدينة السلط، لافتا أنه سيتم دعم المشاريع التي تعثرت والمشاريع المستمرة، بالإضافة إلى توفير منح للشباب لإنشاء مشاريع جديدة.

وقال مدير سياحة البلقاء عماد رواحنة، "نحتفل بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار الاستثمار في السياحة في المجتمع المحلي؛ بهدف توفير فرص عمل في أنحاء الوطن كافة، من خلال استثمار المشغلين للقطاع السياحي في القطاعات المجتمعية كافة؛ بهدف تنمية المجتمع المحلي".

وأشار إلى التركيز في يوم السياحة العالمي على الكثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تنمي وترفع من نسب أعداد السياح والقادمين إلى الأردن.

وأكد محمد الجازي من مركز تطوير الأعمال سعي المركز إلى دعم ومساعدة أصحاب الأكشاك السياحية الموجودة في ساحة العين من خلال الترويج لمشاريعهم الاقتصادية التي نفذت من خلال مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الأعمال المدعوم من منظمة اليونيسف.

وتضمنت فعاليات ساحة العين العديد من الأنشطة والبازارات والأغاني الفلكلورية؛ بهدف ترويج المنطقة سياحيا.

--(بترا)

أع/م د/ح أ

29/09/2023 19:43:58