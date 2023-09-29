إقبال كثيف على زيارة معرض المستلزمات المنزلية للصناعات الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- تشهد فعاليات معرض "جو هوم" للمستلزمات المنزلية الأردنية الذي تقيمه غرفة صناعة عمان في المركز الأردني للمعارض الدولية في قاعات مكة مول، إقبالا كبيراً من المستهلكين والزوار.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الجمعة، يشارك في المعرض الذي يستمر حتى يوم غد السبت، عدد كبير من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، والورق الصحي والبياضات، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.
ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الثالثة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص أوقات خاصة لزيارة التجار، فيما ستكون الساعات من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور.
وسيضم المعرض بانوراما الصناعة الأردنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، إضافة إلى توزيع جوائز قيمة على مدار الساعة لزوار المعرض تشمل ثلاجات، وغسالات وجلايات صناعة أردنية.
وتشمل فعاليات المعرض، ركنا للأطفال مع فريق متخصص وركنا للضيافة يتضمن تقديم عينات مجانية من المنتجات الغذائية والحلويات الأردنية.
--(بترا)
ع ن/م د/ح أ
29/09/2023 19:40:29
MENAFN29092023000117011021ID1107167536
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