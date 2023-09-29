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إقبال كثيف على زيارة معرض المستلزمات المنزلية للصناعات الأردنية

9/29/2023 2:45:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- تشهد فعاليات معرض "جو هوم" للمستلزمات المنزلية الأردنية الذي تقيمه غرفة صناعة عمان في المركز الأردني للمعارض الدولية في قاعات مكة مول، إقبالا كبيراً من المستهلكين والزوار.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الجمعة، يشارك في المعرض الذي يستمر حتى يوم غد السبت، عدد كبير من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، والورق الصحي والبياضات، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.
ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الثالثة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص أوقات خاصة لزيارة التجار، فيما ستكون الساعات من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور.
وسيضم المعرض بانوراما الصناعة الأردنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، إضافة إلى توزيع جوائز قيمة على مدار الساعة لزوار المعرض تشمل ثلاجات، وغسالات وجلايات صناعة أردنية.
وتشمل فعاليات المعرض، ركنا للأطفال مع فريق متخصص وركنا للضيافة يتضمن تقديم عينات مجانية من المنتجات الغذائية والحلويات الأردنية.
--(بترا)
ع ن/م د/ح أ
29/09/2023 19:40:29

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