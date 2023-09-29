منتخب الرياضات الإلكترونية يختتم مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول(بترا)- أنهى المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول المقبل.
وخرج اللاعب عبدالحكيم الدرواشة من الدور الأول لمنافسات لعبة EA SPORTS FC ONLINE بعد أن تلقى خسارتين أمام كل من اللاعب الكوري الجنوبي، بارك كيونج، بنتيجة 0-2 والمالديفي محمد زميل بالنتيجة ذاتها.
كما ودع اللاعب أحمد العلي منافسات لعبة Street Fighter V: Champion Edition بعد خسارته أمام اللاعب الياباني هاياشي كينيو بنتيجة 2-0 في الدور التأهيلي.
وودع الفريق المكون من محمد العداسي وغيث العيادي وعلي العيساوي وليث مهيدات وعمر سيف من الدور الأول لمنافسات لعبة Peace Elite Asian Games Version حيث حل الفريق في المركز الرابع ضمن مجموعته في الجولة الأولى والمركز الثالث بالجولة الثانية.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
29/09/2023 19:39:09
MENAFN29092023000117011021ID1107167534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.