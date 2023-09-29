منتخب الرياضات الإلكترونية يختتم مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول(بترا)- أنهى المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول المقبل.

وخرج اللاعب عبدالحكيم الدرواشة من الدور الأول لمنافسات لعبة EA SPORTS FC ONLINE بعد أن تلقى خسارتين أمام كل من اللاعب الكوري الجنوبي، بارك كيونج، بنتيجة 0-2 والمالديفي محمد زميل بالنتيجة ذاتها.

كما ودع اللاعب أحمد العلي منافسات لعبة Street Fighter V: Champion Edition بعد خسارته أمام اللاعب الياباني هاياشي كينيو بنتيجة 2-0 في الدور التأهيلي.

وودع الفريق المكون من محمد العداسي وغيث العيادي وعلي العيساوي وليث مهيدات وعمر سيف من الدور الأول لمنافسات لعبة Peace Elite Asian Games Version حيث حل الفريق في المركز الرابع ضمن مجموعته في الجولة الأولى والمركز الثالث بالجولة الثانية.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

29/09/2023 19:39:09