مكافحة الأوبئة يؤكد أهمية تلقي لقاح الحصبة والحصبة الألمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول(بترا)-أكد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أهمية حملة التطعيم الوطنية، ودعمَه جهود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (يونيسف).

وقال المركز في منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنه يدعم جهود وزارة الصحة في حملة التطعيم الوطنية، التي ستبدأ المرحلة الثانية منها في منتصف شهر تشرين الأول المقبل، وتستهدف جميع الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى رياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرّات والأحداث.

كما أكّد أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (Mr) في الأردن آمن وفعال في إنقاذ حياة الأطفال؛ فالحصبة مرض مميت ومُعدّ للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة عبر التطعيم.

وشدّد المركز على أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية يوفر حماية مدى الحياة للأطفال، داعيا الأهالي إلى أن يتجنّبوا المخاوف بشأن اللقاح وأن يزيدوا ثقتهم فيه، وأن يشجعوا أطفالهم على تلقيه، لزيادة مستوى المناعة المجتمعية.

--(بترا)

وز/م د/ح أ

29/09/2023 19:34:44