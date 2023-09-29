مكافحة الأوبئة يؤكد أهمية تلقي لقاح الحصبة والحصبة الألمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول(بترا)-أكد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أهمية حملة التطعيم الوطنية، ودعمَه جهود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (يونيسف).
وقال المركز في منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنه يدعم جهود وزارة الصحة في حملة التطعيم الوطنية، التي ستبدأ المرحلة الثانية منها في منتصف شهر تشرين الأول المقبل، وتستهدف جميع الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى رياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرّات والأحداث.
كما أكّد أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (Mr) في الأردن آمن وفعال في إنقاذ حياة الأطفال؛ فالحصبة مرض مميت ومُعدّ للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة عبر التطعيم.
وشدّد المركز على أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية يوفر حماية مدى الحياة للأطفال، داعيا الأهالي إلى أن يتجنّبوا المخاوف بشأن اللقاح وأن يزيدوا ثقتهم فيه، وأن يشجعوا أطفالهم على تلقيه، لزيادة مستوى المناعة المجتمعية.
--(بترا)
وز/م د/ح أ
29/09/2023 19:34:44
MENAFN29092023000117011021ID1107167532
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