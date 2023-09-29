عجلون: مطالب بصيانة أقنية الري لتقليل الفاقد من المياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 29 أيلول (بترا)- طالب عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي في محافظة عجلون، الجهات المعنية العمل على صيانة أقنية الري المهترئة للتقليل من نسبة فاقد المياه.

وبين المزارع محمد فريحات، أهمية استحداث أقنية ري جديدة للحفاظ على المياه من الهدر، وضمان استفادة أكبر مساحة ممكنة من المزروعات، وخصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تحتاج فيها المزروعات إلى كميات إضافية من المياه.

وأشار المزارع عبدالكريم جبر إلى أن العديد من المزارعين يعتمدون على المياه في ري مزروعاتهم؛ الأمر الذي يستدعي زيادة حصة المحافظة من المياه ومشاريع الحصاد المائي لتساند عمليات الري وتعزيز التنمية الزراعية.

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني إن المجلس يعطي أولوية لقطاع المياه؛ إذ تم تخصيص مبلغ 633ر1 مليون دينار لقطاع المياه، من موازنة المجلس للعام المقبل، لتنفيذ 14 مشروعًا تتعلق بتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي ومشاريع أخرى.

وأكد مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي أن هنالك أكثر من 42 قناة في أودية كفرنجة وراجب وعرجان، مبينا أن المديرية تعمل وبشكل مستمر على دعم القطاع الزراعي والتشبيك مع الجهات المعنية كافة، من أجل خدمة المزارعين للحصول على منتوجات زراعية جيدة.

وأشار إلى أن المديرية أعدت خطة متكاملة لضمان استمرارية الخدمات الزراعية بالإضافة إلى توفير المشاريع، منها الآبار التي تسهم بدعم المزارعين لري مزروعاتهم.

--(بترا)

ع.ف/م د/ح أ

29/09/2023 18:45:46