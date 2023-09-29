المقاصد والمركز العلمي للتوحد يبحثان سبل التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- بحث مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي السعد بني نصر، ورئيس مجلس إدارة المركز العلمي للتوحد والاضطرابات النمائي محمد أبو دلهوم والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك بينهما وآليات تعزيزه.
وقدم بني نصر للوفد الضيف، شرحا وافيا عن التجهيزات الطبية الحديثة، والخدمات العلاجية المتميزة التي يقدمها المستشفى بأقسامه المختلفة، وإمكاناته الفنية والطبية.
وناقش المجتمعون، تفاصيل التعاون المقترح للاستفادة من خدمات المركز لمعالجة مرضى التوحد بمنطقة حي نزال من خلال مستشفى المقاصد وبالتعاون مع مركز سكاد للتوحد.
وأبدى الوفد الضيف إعجابه بالخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين، متطلعين إلى فتح آفاق التعاون بين الجانبين، بما يخدم مرضى التوحد وتقديم الخدمات الطبية والفنية الممكنة كافة لهم.
--(بترا)
ا س /م د/ح أ
29/09/2023 18:38:33
MENAFN29092023000117011021ID1107167530
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