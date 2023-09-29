Saturday, 30 September 2023 12:55 GMT

المقاصد والمركز العلمي للتوحد يبحثان سبل التعاون المشترك

9/29/2023 2:44:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- بحث مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي السعد بني نصر، ورئيس مجلس إدارة المركز العلمي للتوحد والاضطرابات النمائي محمد أبو دلهوم والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك بينهما وآليات تعزيزه.
وقدم بني نصر للوفد الضيف، شرحا وافيا عن التجهيزات الطبية الحديثة، والخدمات العلاجية المتميزة التي يقدمها المستشفى بأقسامه المختلفة، وإمكاناته الفنية والطبية.
وناقش المجتمعون، تفاصيل التعاون المقترح للاستفادة من خدمات المركز لمعالجة مرضى التوحد بمنطقة حي نزال من خلال مستشفى المقاصد وبالتعاون مع مركز سكاد للتوحد.
وأبدى الوفد الضيف إعجابه بالخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين، متطلعين إلى فتح آفاق التعاون بين الجانبين، بما يخدم مرضى التوحد وتقديم الخدمات الطبية والفنية الممكنة كافة لهم.
--(بترا)
ا س /م د/ح أ
29/09/2023 18:38:33

MENAFN29092023000117011021ID1107167530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث