روسيا: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أقصى شرق البلاد

روسيا: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أقصى شرق البلاد
التاريخ
9/29/2023 2:44:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 أيلول (بترا)- أعلنت أكاديمية العلوم الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.
وقالت أكاديمية العلوم الروسية في بيان صحفي :"بؤرة الزلزال كانت على عمق 66 كلم، في المحيط الهادئ على بعد 123 كلم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب، إن سكان مدينة كوريلسك وعدد من القرى في جزيرة إيتوروب شعروا بالهزات الأرضية".
--(بترا)
س ح/أس
29/09/2023 18:37:36
MENAFN29092023000117011021ID1107167529
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