اللاعبتان أبو ربيع والكيلاني تُنهيان مشاركتهما في منافسات الرماية بأسياد هانغتشو

اللاعبتان أبو ربيع والكيلاني تُنهيان مشاركتهما في منافسات الرماية بأسياد هانغتشو
التاريخ
9/29/2023 2:44:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- أنهت لاعبتا المنتخب الوطني للرماية، أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني، اليوم الجمعة، مشاركتهما في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وشاركت اللاعبتان في منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 م ولم تتأهلا إلى الدور النهائي والذي يتأهل إليه من حل في المراكز الـ8 الأولى في الدور التأهيلي.
وحلت اللاعبة "أبو ربيع" في المركز 40 بعد أن حصدت ما مجموعه 562 نقطة فيما حلت اللاعبة "الكيلاني" في المركز 45 بعد أن حصدت 557 نقطة.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
29/09/2023 18:28:38
MENAFN29092023000117011021ID1107167528
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