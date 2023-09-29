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اللاعبتان أبو ربيع والكيلاني تُنهيان مشاركتهما في منافسات الرماية بأسياد هانغتشو

9/29/2023 2:44:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- أنهت لاعبتا المنتخب الوطني للرماية، أسماء أبو ربيع وهبة الكيلاني، اليوم الجمعة، مشاركتهما في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وشاركت اللاعبتان في منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 م ولم تتأهلا إلى الدور النهائي والذي يتأهل إليه من حل في المراكز الـ8 الأولى في الدور التأهيلي.
وحلت اللاعبة "أبو ربيع" في المركز 40 بعد أن حصدت ما مجموعه 562 نقطة فيما حلت اللاعبة "الكيلاني" في المركز 45 بعد أن حصدت 557 نقطة.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
29/09/2023 18:28:38

MENAFN29092023000117011021ID1107167528

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