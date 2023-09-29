موسكو: السماح لمواطني أوكرانيا بدخول أراضي روسيا بموجب بطاقات الهوية الشخصية

موسكو: السماح لمواطني أوكرانيا بدخول أراضي روسيا بموجب بطاقات الهوية الشخصية
التاريخ
9/29/2023 2:44:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 أيلول (بترا)- أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما يسمح للمواطنين الأوكرانيين بدخول روسيا ومغادرتها بموجب بطاقات الهوية الشخصية بما فيها منتهية الصلاحية.
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان صحفي :"يمكن لمواطني أوكرانيا دخول أراضي روسيا، بما في ذلك على أساس الوثائق التي انتهت صلاحيتها، ويمكن للمواطنين الذين ليس لديهم الوثائق المذكورة مغادرة روسيا برا إلى البلدان المجاورة على أساس نسخة من شهادة تحديد هوية مواطن أجنبي".
--(بترا)
س ح/أس
29/09/2023 17:48:02
MENAFN29092023000117011021ID1107167527
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