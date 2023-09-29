تونس: إحباط 426 عملية هجرة غير شرعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
تونس 29 أيلول (بترا)- أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، عن إحباط 426 عملية اجتياز الحدود (209 عن طريق البحر و 217 برا) وذلك في إطار نشاط وحداتها في التصدي للهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 28 أيلول الجاري.
وأفادت إدارة الحرس، في بيان اليوم، بأن وحداتها ضبطت 7756 مجتازا منهم 4174 على الحدود البرية 4172 من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء والبقية بحرا منهم 2595 أجنبيا و987 تونسيا.
وأوضحت أنه تم إتلاف 95 مركبا حديديا وحجز 68 مركبا و27 زورقا مطاطيا و115 محركا بحريا، إضافة إلى حجز 42 سيارة و12 شاحنة تم استعمالها في نقل المجتازين برا وبحرا و27 دراجة نارية.
وأشارت إلى أن عمليات المداهمات، أسفرت عن حجز مبالغ مالية هامة.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، إنه في نطاق حماية حدودنا البرية من التسللات منعت في نفس الفترة 5596 أجنبيا حاولوا الدخول إلى الأراضي التونسية.
وتعيش تونس تدفقات غير مسبوقة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء وذلك عبر البر والبحر .
--(بترا)
ض ع/م د/أس
29/09/2023 17:20:18
MENAFN29092023000117011021ID1107167525
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