تونس: إحباط 426 عملية هجرة غير شرعية

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 29 أيلول (بترا)- أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، عن إحباط 426 عملية اجتياز الحدود (209 عن طريق البحر و 217 برا) وذلك في إطار نشاط وحداتها في التصدي للهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 28 أيلول الجاري.

وأفادت إدارة الحرس، في بيان اليوم، بأن وحداتها ضبطت 7756 مجتازا منهم 4174 على الحدود البرية 4172 من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء والبقية بحرا منهم 2595 أجنبيا و987 تونسيا.

وأوضحت أنه تم إتلاف 95 مركبا حديديا وحجز 68 مركبا و27 زورقا مطاطيا و115 محركا بحريا، إضافة إلى حجز 42 سيارة و12 شاحنة تم استعمالها في نقل المجتازين برا وبحرا و27 دراجة نارية.

وأشارت إلى أن عمليات المداهمات، أسفرت عن حجز مبالغ مالية هامة.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، إنه في نطاق حماية حدودنا البرية من التسللات منعت في نفس الفترة 5596 أجنبيا حاولوا الدخول إلى الأراضي التونسية.

وتعيش تونس تدفقات غير مسبوقة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء وذلك عبر البر والبحر .

--(بترا)

ض ع/م د/أس

29/09/2023 17:20:18