وزارة السياحة تنظم فعاليات احتفاء بيوم السياحة العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- احتفت وزارة السياحة والآثار ، باليوم العالمي للسياحة 2023، الذي يصادف في 27 أيلول من كل عام، وذلك تحت شعار " السياحة والاستثمار الأخضر".

ونظمت الوزارة، العديد من الفعاليات في مديريات السياحة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، احتفاءً بهذا اليوم.

وتضمنت الفعاليات إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية والحرف والصناعات التقليدية المنزلية والزراعية والمأكولات المصنوعة من سيدات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والعصائر على السياح.

ولأهمية الاستثمار بالموارد البشرية، وتطوير التجارب والصناعات المحلية، قالت الوزارة في بيان لها، إنها أطلقت العديد من البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات وأصحاب التجارب السياحية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، والباحثين عن العمل بالقطاع.

وفيما يخص الأرقام التي حققها القطاع السياحي هذا العام، وصل عدد السياح القادمين إلى المملكة، خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي إلى 4.5 مليون زائر، وبلغ الدخل السياحي للفترة نفسها، 3،651 مليار دينار.

وأضافت الوزارة، أن التنوع الجغرافي والطبيعي الذي تتمتع به المملكة، يُعد ميزة لتكون مقصداً للعديد من أنواع وأنماط السياحة، وخاصة المسارات السياحية والتي من خلالها تعمل على إدماج المجتمعات المحلية في القطاع السياحي وتشغيلهم وتفعيل دورهم التشاركي والتنموي.

وأكدت الوزارة استمرارها بالعمل على إنشاء وتطوير وتفعيل وديمومة الأماكن والمسارات السياحية التي تمتاز بنسبة التشغيل العالية وخصوصاً في المناطق النائية والبعيدة التي ترتفع فيها نسب البطالة، لرفع المستوى المعيشي للفرد والأسر من خلال إدماجهم وإشراكهم.

وفي يوم السياحة العالمي 2023، حددت منظمة السياحة العالمية الاستثمارات في شعارها، باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.

وتسلط المنظمة في هذا اليوم، الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو السكان وكوكب الأرض والازدهار، من خلال استنباط حلول جديدة وابتكارية، التي تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.

وأكدت المنظمة، أن يوم السياحة العالمي 2023 سيكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص، للعمل على استراتيجية استثمار سياحي جديدة.

--(بترا)

ح خ/م د/أس

29/09/2023 16:29:39