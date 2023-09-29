وزارة السياحة تنظم فعاليات احتفاء بيوم السياحة العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- احتفت وزارة السياحة والآثار ، باليوم العالمي للسياحة 2023، الذي يصادف في 27 أيلول من كل عام، وذلك تحت شعار " السياحة والاستثمار الأخضر".
ونظمت الوزارة، العديد من الفعاليات في مديريات السياحة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، احتفاءً بهذا اليوم.
وتضمنت الفعاليات إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية والحرف والصناعات التقليدية المنزلية والزراعية والمأكولات المصنوعة من سيدات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والعصائر على السياح.
ولأهمية الاستثمار بالموارد البشرية، وتطوير التجارب والصناعات المحلية، قالت الوزارة في بيان لها، إنها أطلقت العديد من البرامج التدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات وأصحاب التجارب السياحية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، والباحثين عن العمل بالقطاع.
وفيما يخص الأرقام التي حققها القطاع السياحي هذا العام، وصل عدد السياح القادمين إلى المملكة، خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي إلى 4.5 مليون زائر، وبلغ الدخل السياحي للفترة نفسها، 3،651 مليار دينار.
وأضافت الوزارة، أن التنوع الجغرافي والطبيعي الذي تتمتع به المملكة، يُعد ميزة لتكون مقصداً للعديد من أنواع وأنماط السياحة، وخاصة المسارات السياحية والتي من خلالها تعمل على إدماج المجتمعات المحلية في القطاع السياحي وتشغيلهم وتفعيل دورهم التشاركي والتنموي.
وأكدت الوزارة استمرارها بالعمل على إنشاء وتطوير وتفعيل وديمومة الأماكن والمسارات السياحية التي تمتاز بنسبة التشغيل العالية وخصوصاً في المناطق النائية والبعيدة التي ترتفع فيها نسب البطالة، لرفع المستوى المعيشي للفرد والأسر من خلال إدماجهم وإشراكهم.
وفي يوم السياحة العالمي 2023، حددت منظمة السياحة العالمية الاستثمارات في شعارها، باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.
وتسلط المنظمة في هذا اليوم، الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل أفضل نحو السكان وكوكب الأرض والازدهار، من خلال استنباط حلول جديدة وابتكارية، التي تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.
وأكدت المنظمة، أن يوم السياحة العالمي 2023 سيكون بمثابة دعوة للمجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية ومستثمري القطاع الخاص، للعمل على استراتيجية استثمار سياحي جديدة.
--(بترا)
ح خ/م د/أس
29/09/2023 16:29:39
MENAFN29092023000117011021ID1107167522
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