الأمم المتحدة: لجان الجمعية العامة الرئيسية تبدأ أعمالها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 أيلول (بترا)- وافقت اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) الليلة الماضية، على برنامج عملها للدورة 78 للجمعية العامة، الذي يغطي موضوعات تتراوح بين إنهاء استعمار الأقاليم 17 المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومحنة اللاجئين الفلسطينيين والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، من بين أمور أخرى.
كما وافقت اللجنة الأولى (نزع السلاح والأمن الدولي)، على برنامج عملها للدورة ووضعت مبادئ توجيهية لإتمامها في الوقت والموارد المخصصة.
وعقدت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، الجلسة الأولى من دورتها 78، حيث أقرت تنظيم أعمالها.
-- (بترا)
م د/م د/أس
29/09/2023 16:13:26
MENAFN29092023000117011021ID1107167521
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