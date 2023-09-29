الأمم المتحدة: لجان الجمعية العامة الرئيسية تبدأ أعمالها

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 أيلول (بترا)- وافقت اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) الليلة الماضية، على برنامج عملها للدورة 78 للجمعية العامة، الذي يغطي موضوعات تتراوح بين إنهاء استعمار الأقاليم 17 المتبقية غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومحنة اللاجئين الفلسطينيين والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، من بين أمور أخرى.

كما وافقت اللجنة الأولى (نزع السلاح والأمن الدولي)، على برنامج عملها للدورة ووضعت مبادئ توجيهية لإتمامها في الوقت والموارد المخصصة.

وعقدت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، الجلسة الأولى من دورتها 78، حيث أقرت تنظيم أعمالها.

-- (بترا)

م د/م د/أس

29/09/2023 16:13:26