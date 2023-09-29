ارتفاع ضحايا التفجيرين الإرهابيين في باكستان إلى 56 قتيلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- ارتفع عدد ضحايا التفجيريين الإرهابيين اللذين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان إلى 56 قتيلا وعشرات الجرحى.
واستهدف التفجير الأول، احتفالا، بمناسبة المولد النبوي الشريف، قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأسفر عن مقتل 52 شخصا، وفقا لما نقلته وكالات أنباء عالمية عن مسؤولين باكستانيين.
ووقع التفجير الثاني بفارق ساعات داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب)، وخلف 4 قتلى و5 جرحى، بحسب مصادر رسمية باكستانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الضابط في الشرطة المحلية نزار أحمد أن ما بين 30 و40 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المسجد في هنغو.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
29/09/2023 16:07:01
MENAFN29092023000117011021ID1107167520
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