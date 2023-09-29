نشاطات متنوعة لمراكز شبابية في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 أيلول (بترا)- نفذت مراكز شبابية بمحافظة إربد، نشاطات وورشات متنوعة، هدفت إلى إكساب الشباب والشابات المشاركين مهارات مختلفة.
ونظم مركز شباب دير أبي سعيد النموذجي، اليوم الجمعة، نشاطا تطوعيا بيئيا لتنظيف منطقة غابات برقش السياحية، بمشاركة شباب من أعضاء المركز.
وهدف النشاط إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي لدى المشاركين في المحافظة على نظافة البيئة، وخصوصا المناطق الطبيعية والسياحية.
كما نظم مركز شابات دير أبي سعيد ورشة بعنوان "طفولة سعيدة لمستقبل واعد"، بمشاركة مجموعة من شابات المركز .
وهدفت الورشة التي قدمتها المدربة ولاء أبو زيتون، إلى تعزيز الإبداع وكتابة الحكايا والقصص والشعر والمقال وتدريب المشاركات على أسس الكتابة الأدبية في تلك المجالات.
ونظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ماراثون تحدي القراءة، شارك فيه 315 شابا وشابة من أعضاء المركز والمجتمع المحلي.
وقالت مديرة المركز فاطمة خريسات، إن الماراثون يهدف إلى تنمية حب المطالعة وتشجيع الشباب على القراءة والعودة إلى الكتاب والاستفادة من محتويات الكتب القيمة في المجالات الدينية والعلمية والثقافية والسياسة والأدبية والقصص المتنوعة.
كما عقد المركز ورشة عن العنف المجتمعي، بالتعاون مع قسم حماية الأسرة في شرطة غرب إربد، تحدث خلالها الرائد حسام أبو عنزة، عن مفهوم العنف ودور الأسرة في حماية المجتمع من آثاره السلبية.
كما نظم مركز شابات لواء الوسطية، جلسة تثقيف أقران بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة بمشاركة 21 شابة، هدفت إلى توعية الشباب بأهمية دورهم في مجال المشاركة المجتمعية والمجالس المنتخبة لغايات تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية.
--(بترا)
أ غ/م د/أس
29/09/2023 15:12:58
MENAFN29092023000117011021ID1107167519
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