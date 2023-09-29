نشاطات متنوعة لمراكز شبابية في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 أيلول (بترا)- نفذت مراكز شبابية بمحافظة إربد، نشاطات وورشات متنوعة، هدفت إلى إكساب الشباب والشابات المشاركين مهارات مختلفة.

ونظم مركز شباب دير أبي سعيد النموذجي، اليوم الجمعة، نشاطا تطوعيا بيئيا لتنظيف منطقة غابات برقش السياحية، بمشاركة شباب من أعضاء المركز.

وهدف النشاط إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي لدى المشاركين في المحافظة على نظافة البيئة، وخصوصا المناطق الطبيعية والسياحية.

كما نظم مركز شابات دير أبي سعيد ورشة بعنوان "طفولة سعيدة لمستقبل واعد"، بمشاركة مجموعة من شابات المركز .

وهدفت الورشة التي قدمتها المدربة ولاء أبو زيتون، إلى تعزيز الإبداع وكتابة الحكايا والقصص والشعر والمقال وتدريب المشاركات على أسس الكتابة الأدبية في تلك المجالات.

ونظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ماراثون تحدي القراءة، شارك فيه 315 شابا وشابة من أعضاء المركز والمجتمع المحلي.

وقالت مديرة المركز فاطمة خريسات، إن الماراثون يهدف إلى تنمية حب المطالعة وتشجيع الشباب على القراءة والعودة إلى الكتاب والاستفادة من محتويات الكتب القيمة في المجالات الدينية والعلمية والثقافية والسياسة والأدبية والقصص المتنوعة.

كما عقد المركز ورشة عن العنف المجتمعي، بالتعاون مع قسم حماية الأسرة في شرطة غرب إربد، تحدث خلالها الرائد حسام أبو عنزة، عن مفهوم العنف ودور الأسرة في حماية المجتمع من آثاره السلبية.

كما نظم مركز شابات لواء الوسطية، جلسة تثقيف أقران بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة بمشاركة 21 شابة، هدفت إلى توعية الشباب بأهمية دورهم في مجال المشاركة المجتمعية والمجالس المنتخبة لغايات تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية.

--(بترا)

أ غ/م د/أس

29/09/2023 15:12:58