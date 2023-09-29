40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
التاريخ
9/29/2023 2:43:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مُصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد، التي دققت في بطاقات المصلين الشخصية، وأعاقت ومنعت دخول العديد منهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/Hs
29/09/2023 15:08:35
MENAFN29092023000117011021ID1107167518
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