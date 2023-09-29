40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مُصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد، التي دققت في بطاقات المصلين الشخصية، وأعاقت ومنعت دخول العديد منهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/Hs

29/09/2023 15:08:35