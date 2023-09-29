تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في عامين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال أيلول الجاري، مسجلا أقل مستوى منذ عامين.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الصادرة اليوم الجمعة، نما مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 4.3 بالمئة الشهر الجاري على أساس سنوي، وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول 2021، فيما ارتفع 0.3 بالمئة على أساس شهري.
وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 5.2 بالمئة في آب، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات والذي يعد مقياسا أساسيا للمركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، فتراجع لـ4.5 بالمئة على أساس سنوي في أيلول، من مستويات 5.3 بالمئة في آب.
وتأتي تلك البيانات والتي تعد تقديرات أولية بعد أسبوعين من قرار المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة على الترتيب.
وتوقعت كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي تراجع معدل التضخم الأشهر المقبلة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/09/2023 13:51:18
MENAFN29092023000117011021ID1107167516
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