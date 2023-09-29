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تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو لأقل مستوى في عامين

9/29/2023 2:43:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال أيلول الجاري، مسجلا أقل مستوى منذ عامين.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الصادرة اليوم الجمعة، نما مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 4.3 بالمئة الشهر الجاري على أساس سنوي، وهو أقل مستوى منذ تشرين الأول 2021، فيما ارتفع 0.3 بالمئة على أساس شهري.
وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 5.2 بالمئة في آب، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات والذي يعد مقياسا أساسيا للمركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره بشأن الفائدة، فتراجع لـ4.5 بالمئة على أساس سنوي في أيلول، من مستويات 5.3 بالمئة في آب.
وتأتي تلك البيانات والتي تعد تقديرات أولية بعد أسبوعين من قرار المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة على الترتيب.
وتوقعت كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي تراجع معدل التضخم الأشهر المقبلة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/09/2023 13:51:18

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