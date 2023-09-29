الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وكذلك الانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين، مشدداً على موقف المملكة الرافض لأشكال العنف والإرهاب كافة.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/م د/أس

29/09/2023 13:41:23