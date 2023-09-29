الاحتفال بيوم السياحة العالمي في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 29 أيلول (بترا) علي فريحات– احتُفل، اليوم الجمعة، في ساحة قلعة عجلون، بيوم السياحة العالمي الذي جاء هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي رعى فعاليات الاحتفال، إنه يتم العمل ضمن توجهات جلالة الملك لتحقيق الإنجازات وتذليل العقبات أمام المشاريع السياحية لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمساهمة في توفير فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية كافة، لتبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تسهم بالحفاظ على البيئة والميزات التي تمتاز بها المحافظة.

وبين أهمية هذا اليوم، من أجل تسليط الضوء على ضرورة تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة في ظل النهضة التي تشهدها المحافظة والإقبال المتزايد من قبل الزوار والسياح محليا وخارجيا، وخصوصا على مشروع التلفريك والقلعة.

ولفت النظر إلى ضرورة التركيز على قضايا أساسية تتمحور حول صناعة السياحة المعاصرة في الوقت الحالي، وتجسّد ذلك من خلال الشعار الذي ركّز على الاستثمار الأخضر المستدام، والتغيرات المناخية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، خطة الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتعزيز السياحة وتنفيذ المشاريع والارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار ومرتادي المواقع السياحية، مشيرا إلى أن يوم السياحة العالمي يعدّ فرصة للتأكيد على بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان؛ مما يستدعي بذل الجهود لتسخير كامل الإمكانيات للسياحة المستدامة.

وعلى هامش الاحتفال، الذي حضره عدد من مدراء المديريات في عجلون، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية ورؤساء الجمعيات السياحية، افتتح المحافظ الشريف معرض المنتوجات الشعبية والسياحية، كما اشتمل الاحتفال على دبكات ووصلات فلكلورية.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

29/09/2023 13:14:53