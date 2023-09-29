ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
9/29/2023 2:43:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 29 أيلول (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي.
وحسب تقارير أوردتها مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني اليوم أمام الدولار ليصل عند 223ر1دولار ، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 153ر1.
وجاء ارتفاع الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات بريطانية نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 2ر0 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
29/09/2023 12:51:25
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