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ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

9/29/2023 2:43:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 29 أيلول (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي.
وحسب تقارير أوردتها مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني اليوم أمام الدولار ليصل عند 223ر1دولار ، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 153ر1.
وجاء ارتفاع الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات بريطانية نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 2ر0 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
29/09/2023 12:51:25

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