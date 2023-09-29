ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 29 أيلول (بترا)- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي.

وحسب تقارير أوردتها مراكز المال البريطانية، صعد الإسترليني اليوم أمام الدولار ليصل عند 223ر1دولار ، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 153ر1.

وجاء ارتفاع الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات بريطانية نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 2ر0 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

--(بترا)

ر ش/م د/أس

29/09/2023 12:51:25