قطاع تكنولوجيا المعلومات.. اجتهاد جديد للمرأة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا+فانا) أسيل الأخرس- أثبتت المرأة الفلسطينية دورها الريادي على صعيد نضالها الوطني والشخصي، وتسعى اليوم إلى إثبات وجودها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأحد هذه القطاعات الهامة والناشئة في فلسطين، والتي تجتهد المرأة للانخراط فيها، قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يلعب دورا هاما في دفع عجلة التطور والمعرفة في المجالات كافة، إلى جانب أهميته الاقتصادية؛ إذ يمثل 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، ويُعدّ أحد أسرع القطاعات نموا.

ويُقدّر عدد المُنشآت العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد في فلسطين 1750 منشأة، باستثناء الفروع، توفر فرص عمل لـ 13500 موظف، وتبلغ نسبة مشاركة الإناث فيها 27 بالمئة- وهي نسبة منخفضة- رغم الارتفاع الكبير في نسبة التحاق الإناث في مؤسسات التعليم العالي، التي بلغت 62 بالمئة من مجموع الطلبة الملتحقين بهذه المؤسسات للعام 2021/2022، منهم حوالي 10 بالمئة التحقوا بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بينهم 59 بالمئة ذكور و41 بالمئة إناث، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وينسجم دعم تعليم النساء والفتيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع أهداف التنمية المستدامة (SDG)، ولا سيما الهدف الخامس، الذي يرنو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال عدة مجالات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي هذا السياق، قالت مدير عام مركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رانيا جابر، إن فلسطين درجت على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن الخطة الوطنية للتنمية وفي الاستراتيجية عبر القطاعية لوزارة شؤون المرأة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، لإزالة العوائق أمام مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وترجمة ذلك على أرض الواقع.

وأضافت جابر، أن دور المرأة الريادي في المجتمع يتطلّب البدء بخلق بيئة عمل مبنية على أسس المساواة ومنح فرص عادلة مبنية على الكفاءة، لتكون أول خطوة لزيادة مشاركة المرأة في العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أن وجود المرأة في موقع ريادي يعتبر حافزا لتشجيعها على الانخراط في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي اعتبر قطاعا ذكوريا لفترة طويلة، ما سيؤدي إلى تمكينها اقتصاديا.

وعن تعزيز حضور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضحت جابر "أن الوزارة تسعى لتنفيذ أهدافها وتطبيق رؤية وحدة النوع الاجتماعي لدمج قضايا واحتياجات المرأة في سياسات النفاذية الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية تساهم في تمكين المرأة من حقوقها بشكل واقعي، وتدريبها تمهيدا لدمجها بمبادرات الإبداع والتميز كخطوة للاستفادة من إمكانياتها وقدراتها".

وقالت إن الوزارة تنفذ مشروع (TechStart) الممول من البنك الدولي، الذي يهدف إلى تطوير قدرات شركات تكنولوجيا المعلومات ورفع مهارات العاملين بها، ودعم دور المرأة وإجراء تقييم احتياجات للقطاع، والمساواة بين الجنسين فيه، من خلال تدخلات وحلول من شأنها ضمان مشاركة أعلى للنساء، بما في ذلك الأدوار القيادية والإدارية.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين المرأة في عملها سواء أكانت مبرمجة أم مهندسة أم رئيسة وحدة أم رئيسة فريق، من خلال إلحاق النساء ببرامج قيادية، مؤكدة أن الوزارة حرصت في مشروع (TechStart) أن تكون نسبة مشاركة النساء في البرنامج 50 بالمئة، وتصل نسبة الدعم والتمويل للشركات التي ترأسها أو ترأس مجلس إدارتها امرأة 70-80 بالمئة.

وأضافت: "ضمن (TechStart)، تم إنجاز المرحلة الأولى من تحديد الشركات العاملة في القطاع وتحديث بياناتها، وتشير البيانات الأولية من سجل الأعمال لدى جهاز الإحصاء وبيانات وزارة الاقتصاد الوطني ودائرة التراخيص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد بلغ نحو 1750 منشأة (عدا الفروع)، توظف 13500 موظف، ونسبة مشاركة الإناث فيها 27 بالمئة، وذلك حتى شهر حزيران 2023، وتشمل هذه البيانات المحافظات الشمالية، بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية."

ولفتت إلى أن مركز الإبداع والابتكار في الوزارة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية والقطاع الخاص، تنفذ برنامج من خلال عقد نشاطات مختلفة لبناء القدرات والتمكين الريادي ورعاية المواهب ودعم الإبداع والتميز للفتيات في الوطن والشتات للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الناشئة والمساهمة فيها.

وأوضحت جابر أن السنوات العشر الأخيرة شهدت زيادة في مشاركة المرأة في القطاع وصلت إلى 27 بالمئة بعد أن كانت لا تزيد على 6 بالمئة، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات من الموظفات في الوزارات تصل إلى 45 بالمئة. ولفتت إلى أن هناك مساواة في رواتب العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام من ذكور وإناث، إلا أن أجور العاملات في القطاع الخاص أقل من الذكور.

وشدّدت جابر على عدم وجود فجوة في الإمكانيات والقدرات بين الإناث والذكور العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تصل نسبة مشاركة النساء في الأفكار الريادية إلى 60 بالمئة، لكن التحديات تكمن في مرحلة نمو الأعمال، والتي تحتاج إلى صبر وتشبيك وتسويق إلى جانب التحدي الاجتماعي.

وأكدت أن الجامعات الفلسطينية لديها برامج أكاديمية مختلفة تؤهل أجيالا للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وترفدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل.

إلى ذلك، قالت المدير التنفيذي لشركة بيسان –شركة أنظمة معلومات- سامية طوطح، وهي من أوائل النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين وتشغل المدير التنفيذي للشركة منذ عام 2018، إنه تم تأسيس أنظمة بيسان عام 1988، وتوظف الشركة 50 موظفا، من بينهم 21 من النساء يعملنّ في مختلف القطاعات ويشغلنّ مختلف الدرجات الوظيفية.

وبشأن التحديات التي تواجه عمل النساء في قطاع المعلومات، قالت طوطح: لعل أبرز تحدٍ هو المحافظة على الاستمرارية إلى جانب غيرها من التحديات التي تواجه النساء العاملات في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات مهم، وللمرأة دور وحضور يجب البناء عليه وتعزيزه، معربة عن أملها بأن تنعكس أعداد الخريجات الكبيرة على نسبة انخراطهنّ في سوق العمل وريادتهنّ للأعمال.

بدورها، أكّدت المدير العام لاتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، أماني معدي، ضرورة العمل على زيادة نسبة مشاركة النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار في القطاع.

وقالت معدي، إن "بيتا" تضم 180 شركة لأنظمة المعلومات، بينها 3 شركات ترأسها نساء، مضيفة أن معظم الشركات تُعطي بيانات عن توظيف من 25-30 بالمئة من النساء فيها.

وشددت على أن اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) يسعى لضمان وجود المرأة في مراكز صنع القرار في الشركات المنضوية تحت لوائه.

وأشارت معدي إلى عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وريادة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة (Girls in Tech) في فلسطين، الأكاديمية في جامعة النجاح الوطنية منى الضميدي: إنه ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن قطاع التكنولوجيا في فلسطين، نما بسرعة في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 34 بالمئة.

وأضافت الضميدي أن القطاع يُركّز في المقام الأول على تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات مع مساهمة محدودة في صناعة تكنولوجيا الأجهزة، مدفوعا بارتفاع الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات وتزايد عدد الشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين وهو أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد.

وأوضحت أن أحد المحركات الرئيسية لنمو التكنولوجيا يكمن في تطور التعليم التكنولوجي في الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية؛ مما ساعد على زيادة عدد خريجي التكنولوجيا منذ عام 2016 بنسبة تقارب 50 بالمئة، وبين عامي 2016 و2021، تخرج 13939 طالبًا من البرامج التعليمية القائمة على التكنولوجيا، وتمثل الإناث 49 بالمئة من هؤلاء الخريجين، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بدول أخرى في العالم، إلا أن تمثيل المرأة في مجال التكنولوجيا (WIT) منخفض.

وأشارت إلى أن النساء يواجهنّ عوائق كبيرة أمام الدخول والتقدّم في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، منها: التحيّز والتمييز، ونقص الوصول إلى التمويل والإرشاد، ونقص التمثيل في أعلى مستويات القيادة.

وارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لعام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبلغت حوالي 19 بالمئة من مجمل النساء في سن العمل في عام 2022 بعد أن كانت النسبة 17 بالمئة في عام 2021، علما أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 71 بالمئة و69 بالمئة للأعوام 2021 و2022 على التوالي، في حين تشكل النساء 48 بالمئة من الموظفين في القطاع العام، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

ووفق السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ارتفع عدد الإناث المسجلات في السجل بنسبة 24.0 بالمئة عام 2022 مقارنة مع عام 2021، حيث تم تسجيل 314 أنثى مقابل 252 أنثى في عام 2021، وشكلت الإناث ما نسبته 5.7 بالمئة من إجمالي عدد المسجلين في السجل التجاري خلال عام 2022.

وسجلت 2524 شركة جديدة، وبلغ عدد الإناث المالكات/ المساهمات في هذه الشركات 1367 أنثى، وقد ارتفع هذا العدد مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 49.6 بالمئة، وعلى صعيد متصل شكلت الإناث ما نسبته 18.4 بالمئة من إجمالي عدد المالكين والمساهمين في الشركات التي سجلت عام 2022.

--(بترا)

وز/م د/أس

29/09/2023 12:47:55

