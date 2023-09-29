أمسية موسيقية في شومان بعنوان مدينة الفسيفساء

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 29 أيلول (بترا)- نظمت مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس الخميس، أمسية موسيقية هي الخامسة صيف هذا العام، بعنوان "مدينة الفسيفساء "في إطار برنامج "صوت ولون"، بالشراكة مع مهرجان عمان للجاز.

وأدت فرقة مادبا التي تضم كلا من الفنانين السوري نورس التقي، والتركي شاهين دورينج، بمرافقة الفنان الأردني قصي سرور، خلال الأمسية، عرضا موسيقيا مميزا مليئا بالحرية والتعبير الفني؛ ليتفاعل مع أدائهم الجمهور، بحماس كبير.

كما تضمنت الأمسية عرض لوحات فنية للفنانة التشكيلية اللبنانية هيلين الخال، من مقتنيات مؤسسة عبد الحميد شومان الفنية، مثلما تضمنت مساحة للرسم.

وأشارت مديرة دائرة الاتصال والعلاقات العامة في المؤسسة فرح أبو عيشة، إلى الترابط الوثيق بين التشكيل والموسيقا الذي يعد محور أمسيات "صوت ولون" التي تقيمها المؤسسة، حيث يتم تقديم فنانين تشكيليين وتعرض لوحاتهم التي تقتنيها، خلال الأمسيات المميزة لتمتزج أشكال الفن، وتضفي على الإبداع نكهة جديدة أصيلة.

وأوضحت أن برنامج "صوت ولون" يقدم أمسيات موسيقية خلال الصيف في الهواء الطلق (أعلى مبنى مؤسسة عبد الحميد شومان) بجبل عمان.

يشار إلى أن فرقة مادبا، هي فرقة موسيقية استوحت فنها من مدينة مادبا، وتهدف لتقديم موسيقا، تجمع بين الماضي والحاضر، وبين المشرق والمغرب. وقد تأسست في عام 2023 لتدمج لغة المقام الشرق أوسطي مع موسيقا الجاز المعاصرة، وصنع نسيج من التألق.

نورس التقي هو مغن سوري محترف وعازف على العود، فيما التركي شاهين دورينج، عازف إيقاع، ويحمل قصي سرور، الموسيقي المحترف، شهادة الماجستير في الموسيقا، ويدرسها في بيت الناي.

أما الفنانة التشكيلية هيلين الخال (1923 - 2009) فهي لبنانية أميركية. ولدت في بنسلفانيا، وبدأت حياتها الفنية في سن الواحد والعشرين عاما. درست الفن في بيروت، ونيويورك، وأسست أول معرض فني دائم في لبنان عام 1973، وتميزت أيضا بكونها ناقدة فنية وكاتبة، وتوفيت في العام 2009، وقد عرضت أعمالها الفنية في العديد من المتاحف والمعارض العالمية المرموقة، وتقتني المؤسسة لوحتين من أعمالها.

--(بترا)

أس/م د/أس

29/09/2023 12:32:43