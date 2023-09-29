عشرات القتلى بتفجير انتحاري بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- قُتل 25 شخصا وأصيب 80 آخرون على الأقل، اليوم الجمعة، في انفجار وقع في منطقة ماستونغ في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وقال وزير الداخلية في حكومة الولاية زبير جمالي، "إن 25 شخصا قُتل على الأقل وأصيب أكثر من 80 بجروح، بينهم 20 حالتهم حرجة".
فيما قال مسؤولون في الشرطة الباكستانية، إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع سريعا في الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا دينيا.
ونقلت قناة دنيا نيوز الباكستانية عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله، إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
29/09/2023 12:08:52
MENAFN29092023000117011021ID1107167509
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