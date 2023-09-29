عشرات القتلى بتفجير انتحاري بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- قُتل 25 شخصا وأصيب 80 آخرون على الأقل، اليوم الجمعة، في انفجار وقع في منطقة ماستونغ في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال وزير الداخلية في حكومة الولاية زبير جمالي، "إن 25 شخصا قُتل على الأقل وأصيب أكثر من 80 بجروح، بينهم 20 حالتهم حرجة".

فيما قال مسؤولون في الشرطة الباكستانية، إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع سريعا في الهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعا دينيا.

ونقلت قناة دنيا نيوز الباكستانية عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله، إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

29/09/2023 12:08:52