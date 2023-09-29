قطر تصدر أذون خزينة جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 29 أيلول (بترا)- أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الجمعة، أذونات خزينة لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وذكر مصرف قطر المركزي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، أن إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزينة الجديدة، بلغ 11.8 مليار ريال (3.24 مليار دولار).
وقال مصرف قطر المركزي، إن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.75 بالمئة، ومليار ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.81 بالمئة، ومليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.89 بالمئة، و1.7 مليار ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.95 بالمئة، و1.3 مليار ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 6 بالمئة.
--(بترا)
م د/م د/أس
29/09/2023 11:33:48
MENAFN29092023000117011021ID1107167508
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