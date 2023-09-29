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قطر تصدر أذون خزينة جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار

9/29/2023 2:43:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 29 أيلول (بترا)- أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الجمعة، أذونات خزينة لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور بقيمة 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وذكر مصرف قطر المركزي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا"، أن إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزينة الجديدة، بلغ 11.8 مليار ريال (3.24 مليار دولار).
وقال مصرف قطر المركزي، إن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.75 بالمئة، ومليار ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.81 بالمئة، ومليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.89 بالمئة، و1.7 مليار ريال لأجل ستة شهور بسعر فائدة 5.95 بالمئة، و1.3 مليار ريال لأجل تسعة شهور بسعر فائدة 6 بالمئة.
--(بترا)
م د/م د/أس
29/09/2023 11:33:48

MENAFN29092023000117011021ID1107167508

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