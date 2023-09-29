نمو الاقتصاد البريطاني 2ر0 بالمئة في الربع الثاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 29 أيلول (بترا)– ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 2ر0 بالمئة بالمقارنة مع الربع السابق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الكلي نما في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 8ر1 بالمئة، عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كورونا.
ووفق صحيفة (ايفننق ستاندر) البريطانية، تظهر الأرقام الجديدة أن سرعة النمو في اقتصاد المملكة المتحدة خلال الـ18 شهرا حتى نهاية حزيران الماضي لم تتغير بشكل كبير عن الأرقام الأولية، وظل معدل النمو للربع الثاني من هذا العام عند 2ر0 بالمئة، ولكن تم تعديل النمو في الربع الأول صعودا طفيفا من 01ر0 بالمئة إلى 3ر0 بالمئة.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
29/09/2023 11:30:47
MENAFN29092023000117011021ID1107167507
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