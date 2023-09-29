نمو الاقتصاد البريطاني 2ر0 بالمئة في الربع الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 29 أيلول (بترا)– ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 2ر0 بالمئة بالمقارنة مع الربع السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الكلي نما في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 8ر1 بالمئة، عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر ربع كامل قبل بدء جائحة كورونا.

ووفق صحيفة (ايفننق ستاندر) البريطانية، تظهر الأرقام الجديدة أن سرعة النمو في اقتصاد المملكة المتحدة خلال الـ18 شهرا حتى نهاية حزيران الماضي لم تتغير بشكل كبير عن الأرقام الأولية، وظل معدل النمو للربع الثاني من هذا العام عند 2ر0 بالمئة، ولكن تم تعديل النمو في الربع الأول صعودا طفيفا من 01ر0 بالمئة إلى 3ر0 بالمئة.

--(بترا)

ر ش/م د/أس

29/09/2023 11:30:47