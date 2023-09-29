عرض اختيار مريم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى

MENAFN - Youm7) طرح القائمون على فيلم "اختيار مريم" البوستر الرسمي للفيلم المقرر عرضه الأول عالميا،ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي المقرر إقامته فى الفترة بين1 أكتوبر إلى 5أكتوبر 2023 ، والفيلم من تأليف وإخراج محمود يحيى.

من ناحية أخرى كشف المنتج الفني عماد يسرى عن الأغنية الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ39، والتي سيتم تقديمها خلال حفل الافتتاح يوم الأحد المقبل.

وتحمل الأغنية الرسمية للمهرجان اسم "السينما بدأت عندنا"، وهى من توزيع وغناء الموسيقار عادل حقي، ومن كلمات جمال سويد، وألحان أشرف الدلجاوى.

يذكر أن الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط تتضمن 24 دولة من دول البحر المتوسط، أما الفنانون المكرمون فهم متفاوتون في العمر ومن أجيال مختلفة، لكنهم ذوو موهبة كبيرة مثل الفنانة حنان مطاوع والفنان خالد زكي، وتتضمن الفعاليات عروض الأفلام في أكثر من مكان بالإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي وسينما أمير وغيرها.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن إهداء الدورة الـ39 للنجمة المصرية إلهام شاهين، التي صنعت 100 فيلم للسينما وأنتجت أيضاً العديد، كما تم الإعلان عن عدد من المكرمين وعدد من الورش بالإخراج والتصوير التي سوف تقام ضمن فعاليات المهرجان.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الـ 39 للمهرجان تفتتح فعالياتها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الفني الأمير أباظة، بمشاركة عدد من الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.