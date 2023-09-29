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سينما محمد خان عنوان صالون كلام فى السيما للمخرج أشرف فايق

9/29/2023 2:42:38 PM
(MENAFN- Youm7) خصص المخرج أشرف فايق عنوانا لصالونه السينمائي " كلام فى السيما " وهو
"سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده " ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم 12 أكتوبر الساعة السابعة مساء، ويوم 19 أكتوبر بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب.

وأكد المخرج أشرف فايق لـ "اليوم السابع" أن الصالون يتخلله عرض أجزاء من أفلام محمد خان وستتم مناقشة ومشاهدة أجزاء ومشاهد للعديد من أفلامه، وسيكون ضيف شرف الصالون لهذا الشهر الناقد الفني محمود عبد الشكور مؤلف كتاب " محمد خان سيرة سينمائية " الذي أوجه له الشكر علي الاستجابة في الحضور ، كما وجه فائق الشكر لرئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وشكر خاص للسيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني على الدعم المتواصل للسينما والسينمائيين .

جدير بالذكر أن المخرج محمد خان من مواليد 26 أكتوبرعام 1942 ، ورحل يوم 26 يوليوعام 2016 )، ويعدّ أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي،
وشارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها، وكان متزوجا من وسام سليمان كاتبة السيناريو التي قدم لها فيلمين هما :
بنات وسط البلد و في شقة مصر الجديدة، وتعمل ابنته نادين خان أيضاً في مجال الإخراج السينمائي، وكان قد حصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي عام 2014، ومن أبناء جيله : المخرج عاطف الطيب، المخرج خيري بشارة، المخرج داود عبد السيد، السيناريست بشير الديك، المونتير أحمد متولي، مديري التصوير: سعيد شيمي، محسن نصر، طارق التلمساني.


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