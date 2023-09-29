سينما محمد خان عنوان صالون كلام فى السيما للمخرج أشرف فايق

(MENAFN
- Youm7) خصص المخرج أشرف فايق عنوانا لصالونه السينمائي " كلام فى السيما " وهو
"سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده " ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم 12 أكتوبر الساعة السابعة مساء، ويوم 19 أكتوبر بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب.
وأكد المخرج أشرف فايق لـ "اليوم السابع" أن الصالون يتخلله عرض أجزاء من أفلام محمد خان وستتم مناقشة ومشاهدة أجزاء ومشاهد للعديد من أفلامه، وسيكون ضيف شرف الصالون لهذا الشهر الناقد الفني محمود عبد الشكور مؤلف كتاب " محمد خان سيرة سينمائية " الذي أوجه له الشكر علي الاستجابة في الحضور ، كما وجه فائق الشكر لرئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وشكر خاص للسيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني على الدعم المتواصل للسينما والسينمائيين .
جدير بالذكر أن المخرج محمد خان من مواليد 26 أكتوبرعام 1942 ، ورحل يوم 26 يوليوعام 2016 )، ويعدّ أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينيات القرن الماضي،
وشارك في كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها، وكان متزوجا من وسام سليمان كاتبة السيناريو التي قدم لها فيلمين هما :
بنات وسط البلد و في شقة مصر الجديدة، وتعمل ابنته نادين خان أيضاً في مجال الإخراج السينمائي، وكان قد حصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي عام 2014، ومن أبناء جيله : المخرج عاطف الطيب، المخرج خيري بشارة، المخرج داود عبد السيد، السيناريست بشير الديك، المونتير أحمد متولي، مديري التصوير: سعيد شيمي، محسن نصر، طارق التلمساني.
MENAFN29092023000132011024ID1107167505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.