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صفاء أبو السعود: استمتعت بكل المواهب في ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة

9/29/2023 2:42:38 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الفنانة صفاء أبو السعود إنها استمتعت بكل المواهب في ملتقى أولادنا لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة ، ووجهت الشكر لأهاليهم الذين لهم كل احترام وتقدير على المجهود الكبير الذي يبذلونه، مضيفة أن هؤلاء المواهب لديهم طاقة إيجابية وروح جميلة.



وبدأ انطلاق فعاليات ختام ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دار الأوبرا المصرية،
برئاسة مؤسسة الملتقى سهير عبدالقادر، وحرص على الحضور كل من الفنانة صفاء ابو السعود وحمزة العيلي وميدو عادل .



وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، يوم الجمعة 22 سبتمبر بالمسرح الكبير بالأوبرا.



وشهدت الدورة مشاركة 41 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.



وضمت الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة شملت أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.













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