وفاة عازف البيانو هشام خليل.. ونقابة الموسيقيين تنعيه

MENAFN - Youm7) أعلن عاطف إمام عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية رحيل عازف البيانو هشام خليل عن عالمنا اليوم الجمعة .

هشام خليل

وكتب عاطف إمام على صفحته على فيس بوك: البقاء لله وحده وإنا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي يتقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل

وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء في وفاة الفنان عازف البيانو الأستاذ هشام خليل ابن شقيق الأستاذ الموسيقار احمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية، وابن عم السيدة نجلاء خليل

مدير ادارة فرع النقابة بالإسكندرية وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".

كان الفنان مصطفى كامل قد أعلن عن تخطى إيرادات نقابة الموسيقيين من تحصيل الرسوم النسبية لحفلات الساحل الشمالي 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أرصدة النقابة بالبنوك وصلت إلى أكثر من 144 مليون جنيه.



