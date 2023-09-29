برومو برنامج لغتنا القديمة عن تاريخ الجيش المصرى على القناة الأولى.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) تعرض القناة المصرية الأولى حلقات برنامج لغتنا القديمة "عن تاريخ الجيش المصري" كل يوم خميس فى تمام الساعة 8 مساء، تقديم الإعلامية هدى عبد العزيز.
وقالت هدى عبد العزيز، خلال برومو البرنامج، إنه منذ بداية التاريخ، والمصرى القديم تكلم بنفس اللغة وعاش على نفس الأرض التي نعيش عليها، حيث وُلد على أرض مصر أعظم جيش عرفه العالم، وكتب أعظم ملاحم عسكرية على أكبر معابد مصر القديمة.
وواصلت الإعلامية هدى عبد العزيز: "هنا لاقينا أول لوحة حكت لنا عن حكاية توحيد الأرضين، وبقت مصر مطمعا من تسعة أجناس، كان لازم يبقى في جيش قائم في مصر يحميها من الغزو الأجنبي".
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