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برومو برنامج لغتنا القديمة عن تاريخ الجيش المصرى على القناة الأولى.. فيديو

9/29/2023 2:42:38 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض القناة المصرية الأولى حلقات برنامج لغتنا القديمة "عن تاريخ الجيش المصري" كل يوم خميس فى تمام الساعة 8 مساء، تقديم الإعلامية هدى عبد العزيز.

وقالت هدى عبد العزيز، خلال برومو البرنامج، إنه منذ بداية التاريخ، والمصرى القديم تكلم بنفس اللغة وعاش على نفس الأرض التي نعيش عليها، حيث وُلد على أرض مصر أعظم جيش عرفه العالم، وكتب أعظم ملاحم عسكرية على أكبر معابد مصر القديمة.

وواصلت الإعلامية هدى عبد العزيز: "هنا لاقينا أول لوحة حكت لنا عن حكاية توحيد الأرضين، وبقت مصر مطمعا من تسعة أجناس، كان لازم يبقى في جيش قائم في مصر يحميها من الغزو الأجنبي".


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