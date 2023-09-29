أغرب أسماء الشوارع والأحياء المصرية وقصتها.. منها المغربلين

MENAFN - Youm7) الكثير من شوارع مصر تحمل تاريخًا غنيًا وتعكس الثقافة والتراث العريق للبلاد، حيث شهد كل ركن من شوارع المحروسة مراحل مختلفة وأحداثًا تاريخية مثيرة، بعضها ترك أثره على أسماء هذه الشوارع التي قد تبدو غريبة لمن لا يعرف القصة وراءها، وتبدو منطقية تمامًا حين نعرف بقصته.





درب المهابيل



يوجد عدة تفسيرات لسبب تسمية

درب المهابيل

بهذا الاسم. حيث يروي بعض سكان الحي أنه يعود لعصور ملكية سابقة حيث كانت هناك تشريفة عسكرية تمر من هذا المكان، وكان الجنود يقومون بحركات غريبة أثناء مرور الوالي، مما أثار استغراب الناس واعتبروهم مهابيل، وبالتالي سُمي الطريق بهذا الاسم.

بينما يقول سكان آخرون أن سبب التسمية يعود إلى باشا سابق كان يسكن قصره المطل على الحي، وكانت تقام في الحي حفلات زار، وكانت حركات الرقص في هذه الحفلات تثير دهشته، وعندما رآهم الباشا يرقصون بجنون قال: "إيه الناس المهابيل دي"، وانتشر هذا اللفظ بين الناس وأطلق على الحي اسم "درب المهابيل".

وهناك تفسير ثالث يشير إلى وجود العديد من محلات بيع وشرب البوظة في الحي، وكان الناس يشربون البوظة ويسكرون ويتمايلون بشكل غير منتظم أثناء سيرهم في الشوارع، مما جعل الناس يطلقون على الحي اسم "درب المهابيل".

درب المهابيل تل العقارب

هي منطقة مرتفعة في حي السيدة زينب كانت تمتلئ بالعقارب والثعابين، فتم وصفها بهذا الاسم، حتى أصبح اسمها الرسمي والمتداول بين الجميع، على الرغم من تطهير تلك المنطقة تماما ً بل وأصبحت اليوم وكأنها قطعة فنية تراثية أطلق عليها روضة السيدة .

تل العقارب بركة الفيل

تقع تلك المنطقة في منطقة الحلمية بالسيدة زينب، وسبب تسميتها ببركة الفيلة هو أن الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون كان يحب تربية الحيوانات، منها الأسود والنمور والفيلة والزراف وغيرها، وأنشأ لكل منها بيتاً خاصاً. وكان بيت الفيل يقع على حافة البركة من الجهة الشرقية القبلية، وكان الناس يأتون إلى المنطقة للتنزه ورؤية الفيلة، فأصبحت تعرف عندهم ببركة الفيل منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

وكانت تعتبر أحد المنتزهات الهامة في مصر حتى ألف عام مضت، وذلك حسب المؤرج إبن سعيد المغربي، وهي كانت بِركة مياه يحيط بها الكثير من الأشجار والزرع، حتى تم ردمها في عهد الخديوي إسماعيل.

بركة الفيل الدرب الأحمر

أما الدرب الأحمر فأطلق على تلك المنطقة هذا الاسم تحديداً بعد مذبحة القلعة وقتل المماليك مما أدى إلى امتلاء المنطقة بالدم، وبقي المصريون فترة طويلة حتى تخلصوا من أثار الدماء بتلك المنطقة.

الدرب الأحمر المغربلين

تحتوي تلك المنطقة على المزيد من محال العطارة، التي يستخدمون الغربال لتنظيف بهاراتهم، فكان الناس كلما مروا من تلك المنطقة وجدوا المغربلين، فأصبح اسمها منطقة المغربلين، بل وتعتبر من أكثر الأماكن الأن التي تحتوي على محلات لبيع الملابس بكل أشكالها وأنواعها بجانب محلات العطارة التي تميز المنطقة بها.

المغربلين



