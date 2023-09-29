المذاكرة ولا التمرين؟ إزاي توازن اهتمامات أبنائك بعد عودة الدراسة

MENAFN - Youm7) مع بداية العام الدراسي الجديد تواجه الكثير من الأسر مشكلة حول كيفية تحقيق التوازن بين أوقات الدراسة والمذاكرة والأوقات الخاصة بتدريب الطفل على اكتساب المزيد من الهوايات والرياضات المفضلة لديه.وتقول ريهام عبد الرحمن الاستشاري الأسري، الباحثة في الإرشاد النفسي والتربوي كلية الدراسات العليا للتربية إن هناك اعتقادا خاطئا لدى بعض الأسر بأن الرياضة تستنزف طاقة الطالب وتقلل من جهده على المذاكرة، بحيث لا يستطيع الموازنة بين الدراسة وبين ممارسة التمارين الرياضية، وهذا بالطبع يتنافى مع الكثير من الدراسات النفسية والتي أثبتت دور المهارات الحياتية والهوايات كالرياضة والرسم، وتعلم الفروسية، والموسيقى في تخفيف حدة القلق الدراسي والاكتئاب والمساعدة على تحسين المزاج والتعاطف الذاتي والتركيز الدراسي.وقدمت الاستشاري الأسري عدة نصائح لتحقيق التوازن كالتالى: -إعداد جدول مرن يتناسب مع أوقات الدراسة والتمارين والقدرة النفسية والذهنية للطالب، بحيث لا نضع عدد ساعات للمذاكرة تفوق قدرة الطالب على التركيز في المذاكرة.التلوين - ترتيب الأولويات جزء أساسي من التفوق الدراسي للطالب بحيث لا تهيمن التمارين الرياضية على وقته الدراسي أكثر من اللازم بل لابد من وضع المذاكرة في الترتيب الأول لاهتماماته، وذلك بتخصيص قدر بسيط من الوقت لممارسة الرياضة المفضلة لديه.- تدريب الأبناء على طلب المساعدة وتقديم الدعم النفسي والتربوي لهم وخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.- المحافظة على وجود وقت للنوم والاسترخاء، فالنوم الكافي يزيد من قدرة الطالب على الفهم والاستيعاب ويساعده في التخلص من الضغوط الدراسية والنفسية.- معرفة الطالب بأكثر الأوقات التي يكون فيها في قمة نشاطه البدني والذهني ويستغلها في المذاكرة مع تحديد عدد ساعات للمذاكرة يتخللها أوقات من الراحة، مع ضرورة الابتعاد عن مصادر التشتت كمواقع التواصل الاجتماعي، والمكالمات الهاتفية.





طالبة





طرق لتحفيز الأبناء على المذاكرة: - مع بداية العام الدراسي يشعر الطالب بالضغط النفسي الناتج من تراكم الأعباء الدراسية عليه، وهنا ينبغي على الأسرة تقديم الدعم النفسي ومساعدة الأبناء على تجاوز هذه الأوقات الصعبة.- الحرص من قبل الأسرة على عدم التلفظ أمام الطفل بكلمات تجعله ينفر من العلم والمعرفة، بل لابد من تشجيعه على الاستذكار بالطرق الابداعية والتي تجعله يستوعب المعلومات بسهولة وذلك باستخدام الالوان، والخرائط الذهنية، والفيديوهات التعليمية.- استخدام تقنية ال pomodoro والتي تعتمد على تحديد 45 دقيقة للمذاكرة و15 دقيقة للراحة والاستمتاع وبالتالي عدم شعور الطالب بالملل والهروب من المذاكرة.- تجنب استخدام الضرب والتعنيف وممارسة الأساليب الخاطئة في التربية كاللوم والعقاب ووصف الطفل بالفاشل، بل لابد من ممارسة الصبر والتعزيز الايجابي ومعرفة أن هناك فروق فردية بين الأبناء.- حث الطفل على اللعب التخيلي وتمثيل المعلومات الدراسية بصوت عال، فذلك يساعده على التركيز وتقبل النصائح الموجهة له من الأم خاصة عندما تتعاطف معه وتشعره بأنها تقدر ما يمر به من قلق وتوتر.- في حالة عدم رغبة الطفل الذهاب للمدرسة علينا معرفة السبب الرئيسي في ذلك ومعالجته بالدعم والحوار والطمأنة النفسية.