أفكار لاستخدام الأزرق الكلاسيكي في طلاء المنزل.. إطلالة عصرية ومريحة للعين

MENAFN - Youm7) اللون الأزرق الكلاسيكى له عشاق كثيرون، ومن يفضل ذلك اللون يحب أن يختاره في الملابس أو عند شراء حقيبة أو حذاء، لرؤيته طوال الوقت، وقد يختار الشخص أن يصل اللون للمنزل ليشعر بالراحة والاسترخاء، أيا كانت درجة اللون المختلفة، فهو لون البحر والسماء الذى يعطى مساحة من هدوء الأعصاب المميزة، ويوجد بعض الاقتراحات التي يمكن من خلالها اختيار اللون الأزرق في طلاء جدران المنزل للشعور بالراحة والاسترخاء، ولمعرفة بعض تلك المقترحات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Better home".

أفكار للمنزل باللون الأزرق الكلاسيكى:جدران غرفة النوم باللون الأزرق:

يمكن لمحبى اللون الأزرق أن يختاروا ذلك اللون لغرفة الضيوف باللون الأزرق الداكن، من الطراز الغربى، واللون الأزرق يعطى الكثير من الدفء ويمكن اختيار لون طلاء الجدران لغرفة النوم على الطراز البوهيمى، لعمل مزج أكثر من رائع للألوان، عن طريق دمج اللون الأزرق مع اللون الأصفر الخردلي واللون الوردى الفاقع والمفروشات البيضاء على الفراش تكون واضحة وتعطى تأثيرا من التباين المحبب للنفس والمميز.



غرفة نوم باللون الأزرق





جدران باللون الأزرق اللامع لغرفة المعيشة:

من السهل اختيار لون الجدار من اللون الأزرق ووضع سجاد منقوش بألوان زاهية، من المعروف أن اللون الداكن يجعل الغرفة أصغر حجما، ولكن اللون اللامع يحدث تأثير معاكس، والجدران الزرقاء اللامعة تعكس الضوء وتعطى تأثير بأن غرفة المعيشة واسعة بصرياً، مع جعل اللمسات النحاسية الموجودة في الغرفة واللون المرجانى والأرجوانى يعطى مساحة من الحيوية التي لا تعطى أي تأثير بأن الغرفة مظلمة، بل شعور بالبهجة.



غرفة معيشة زرقاء براقة

غرفة المعيشة الزرقاء:

يمكن طلاء غرفة المعيشة باللون الأزرق بشكل كامل، من فوق إلى أسفل وحتى طلاء رف الموقد وصولاً للسقف، مما يعطى إحساس بالراحة، ويجعل لون الأثاث واريكة والسجاد الملون يعطى تأثير فاخر للمكان وبالأناقة المفرطة.



جدار لغرفة نوم زرقاء

اللون الأزرق مع أثاث مشع:

يوجد فكرة أخرى وهى استخدام عجلة الألوان عن طريق عمل لون الحائط بالأزرق الداكن واختيار الكرسى والأثاث باللون البرتقالى لعمل تناغم وتجانس كبير، ويعطى إحساس ينبض بالحياة، للحصول على طاقة إيجابية وحيوية بشكل مذهل.



غرفة معيشة زرقاء

جدران غرفة النوم باللون الأزرق الغامق:

اللون الأزرق من الألوان المريحة للأعصاب ولهذا من السهل وضعه في غرفة النوم، وهو مثالى بشكل لا يصدق لأماكن النوم، ويمكن جعل الجدارن باللون الأزرق الغامق مع تفتيح اللون عن طريق المفروشات باللون الأبيض أو حتى باللون الكريمى.





لون ازرق مع البرتقالى



