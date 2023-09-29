أفكار لاستخدام الأزرق الكلاسيكي في طلاء المنزل.. إطلالة عصرية ومريحة للعين

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- Youm7) اللون الأزرق الكلاسيكى له عشاق كثيرون، ومن يفضل ذلك اللون يحب أن يختاره في الملابس أو عند شراء حقيبة أو حذاء، لرؤيته طوال الوقت، وقد يختار الشخص أن يصل اللون للمنزل ليشعر بالراحة والاسترخاء، أيا كانت درجة اللون المختلفة، فهو لون البحر والسماء الذى يعطى مساحة من هدوء الأعصاب المميزة، ويوجد بعض الاقتراحات التي يمكن من خلالها اختيار اللون الأزرق في طلاء جدران المنزل للشعور بالراحة والاسترخاء، ولمعرفة بعض تلك المقترحات يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "Better home".
أفكار للمنزل باللون الأزرق الكلاسيكى:
جدران غرفة النوم باللون الأزرق:
يمكن لمحبى اللون الأزرق أن يختاروا ذلك اللون لغرفة الضيوف باللون الأزرق الداكن، من الطراز الغربى، واللون الأزرق يعطى الكثير من الدفء ويمكن اختيار لون طلاء الجدران لغرفة النوم على الطراز البوهيمى، لعمل مزج أكثر من رائع للألوان، عن طريق دمج اللون الأزرق مع اللون الأصفر الخردلي واللون الوردى الفاقع والمفروشات البيضاء على الفراش تكون واضحة وتعطى تأثيرا من التباين المحبب للنفس والمميز.
غرفة نوم باللون الأزرق
جدران باللون الأزرق اللامع لغرفة المعيشة:
من السهل اختيار لون الجدار من اللون الأزرق ووضع سجاد منقوش بألوان زاهية، من المعروف أن اللون الداكن يجعل الغرفة أصغر حجما، ولكن اللون اللامع يحدث تأثير معاكس، والجدران الزرقاء اللامعة تعكس الضوء وتعطى تأثير بأن غرفة المعيشة واسعة بصرياً، مع جعل اللمسات النحاسية الموجودة في الغرفة واللون المرجانى والأرجوانى يعطى مساحة من الحيوية التي لا تعطى أي تأثير بأن الغرفة مظلمة، بل شعور بالبهجة.
غرفة معيشة زرقاء براقة
غرفة المعيشة الزرقاء:
يمكن طلاء غرفة المعيشة باللون الأزرق بشكل كامل، من فوق إلى أسفل وحتى طلاء رف الموقد وصولاً للسقف، مما يعطى إحساس بالراحة، ويجعل لون الأثاث واريكة والسجاد الملون يعطى تأثير فاخر للمكان وبالأناقة المفرطة.
جدار لغرفة نوم زرقاء
اللون الأزرق مع أثاث مشع:
يوجد فكرة أخرى وهى استخدام عجلة الألوان عن طريق عمل لون الحائط بالأزرق الداكن واختيار الكرسى والأثاث باللون البرتقالى لعمل تناغم وتجانس كبير، ويعطى إحساس ينبض بالحياة، للحصول على طاقة إيجابية وحيوية بشكل مذهل.
غرفة معيشة زرقاء
جدران غرفة النوم باللون الأزرق الغامق:
اللون الأزرق من الألوان المريحة للأعصاب ولهذا من السهل وضعه في غرفة النوم، وهو مثالى بشكل لا يصدق لأماكن النوم، ويمكن جعل الجدارن باللون الأزرق الغامق مع تفتيح اللون عن طريق المفروشات باللون الأبيض أو حتى باللون الكريمى.
لون ازرق مع البرتقالى
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