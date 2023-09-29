5 أنشطة تساعد فى تحسين حالتك النفسية

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- Youm7) ممارسة الهوايات تعتبر واحدة من أشكال الرعاية الذاتية الهامة التي تساهم في تحسين الحالة النفسية. عندما نمارس هواية نستمتع بها، نجد الفرصة للاسترخاء وتحويل اهتمامنا من الضغوط والمسئوليات اليومية إلى نشاط يمتعنا، بالإضافة إلى ذلك، تمنحنا الهوايات شعورًا بالإنجاز والرضا الذاتي، وهناك بعض الهوايات والأنشطة اليومية التي يمكن أن تحسن حالتنا النفسية، إليك 5 منها وفقًا لموقع "mommythrives".
كتابة اليوميات: كتابة اليوميات تعتبر هواية قيمة وطريقة فعالة للرعاية الذاتية. من خلال تدوين أفكارنا ومشاعرنا وتجاربنا اليومية في صفحات اليومية، نعبر عن أنفسنا ونساعد على تفريغ العواطف والضغوط اليومية. اليوميات أيضًا يمكن أن تكون وسيلة للتفكير العميق والاستكشاف الذاتي، حيث نستطيع استكشاف أفكارنا وأهدافنا وتحليل تجاربنا..
الكتابة
الكروشيه:
من الممكن ممارسة هواية مفضلة مثل الكروشيه عن طريق الحياكة بشكل يومى بتخصيص ساعة في اليوم لعمل كروشيه والاستمتاع به للشعور بالرضا والسعادة أثناء مشاهدة التلفاز أو الاستمتاع بسماع الموسيقى أثناء القيام ببعض الكروشيه.
الرياضة:
الرياضة تعتبر من أفضل الهوايات التي تجعل الجسم صحيا ومتناسقا، والرياضة بكل أنواعها تمنح الجسم والنفس الشعور بالراحة والرضا عن الذات، مثل رياضة اليوجا تجعل الجسم يشعر بالاسترخاء مع المرونة، وممارسة تمارين الجرى تصفى الذهن وتمنح الشعور بالنشاط والحيوية، والمشى في اليل أو حتى ممارسة التمارين في المنزل يكون رائع بكل المقايس.
تمارين
التصوير:
هواية التصوير من الهوايات التي لا تحتاج لجهد كبير، ويمكن امتلاك كاميرا والذهاب في نزهة في الطبيعة والبحث عن اللقطات الرائعة، ويمكن ممارسة تمارين الجرى .
التصوير
عزف الموسيقى:
عندما نعزف الموسيقى، ندخل في حالة تركيز وانغماس تجعلنا ننسى الضغوط اليومية والقلق. تعمل الموسيقى كوسيلة لتهدئة العقل وتخفيف التوتر والإجهاد، وتعزز الاسترخاء والتأمل. بالإضافة إلى ذلك، عزف الموسيقى يلعب دورًا هامًا في تعزيز الإبداع وتنمية المهارات العقلية والحركية. يمكن للعزف الموسيقي أن يعمل على تحسين التناغم والتنسيق بين الجسم والعقل، وتعزيز الذاكرة والتركيز.
عزف موسيقى
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