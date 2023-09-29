5 أنشطة تساعد فى تحسين حالتك النفسية

MENAFN - Youm7) ممارسة الهوايات تعتبر واحدة من أشكال الرعاية الذاتية الهامة التي تساهم في تحسين الحالة النفسية. عندما نمارس هواية نستمتع بها، نجد الفرصة للاسترخاء وتحويل اهتمامنا من الضغوط والمسئوليات اليومية إلى نشاط يمتعنا، بالإضافة إلى ذلك، تمنحنا الهوايات شعورًا بالإنجاز والرضا الذاتي، وهناك بعض الهوايات والأنشطة اليومية التي يمكن أن تحسن حالتنا النفسية، إليك 5 منها وفقًا لموقع "mommythrives".

كتابة اليوميات: كتابة اليوميات تعتبر هواية قيمة وطريقة فعالة للرعاية الذاتية. من خلال تدوين أفكارنا ومشاعرنا وتجاربنا اليومية في صفحات اليومية، نعبر عن أنفسنا ونساعد على تفريغ العواطف والضغوط اليومية. اليوميات أيضًا يمكن أن تكون وسيلة للتفكير العميق والاستكشاف الذاتي، حيث نستطيع استكشاف أفكارنا وأهدافنا وتحليل تجاربنا..



الكتابة

الكروشيه:

من الممكن ممارسة هواية مفضلة مثل الكروشيه عن طريق الحياكة بشكل يومى بتخصيص ساعة في اليوم لعمل كروشيه والاستمتاع به للشعور بالرضا والسعادة أثناء مشاهدة التلفاز أو الاستمتاع بسماع الموسيقى أثناء القيام ببعض الكروشيه.

الرياضة:

الرياضة تعتبر من أفضل الهوايات التي تجعل الجسم صحيا ومتناسقا، والرياضة بكل أنواعها تمنح الجسم والنفس الشعور بالراحة والرضا عن الذات، مثل رياضة اليوجا تجعل الجسم يشعر بالاسترخاء مع المرونة، وممارسة تمارين الجرى تصفى الذهن وتمنح الشعور بالنشاط والحيوية، والمشى في اليل أو حتى ممارسة التمارين في المنزل يكون رائع بكل المقايس.



تمارين

التصوير:

هواية التصوير من الهوايات التي لا تحتاج لجهد كبير، ويمكن امتلاك كاميرا والذهاب في نزهة في الطبيعة والبحث عن اللقطات الرائعة، ويمكن ممارسة تمارين الجرى .



التصوير

عزف الموسيقى:

عندما نعزف الموسيقى، ندخل في حالة تركيز وانغماس تجعلنا ننسى الضغوط اليومية والقلق. تعمل الموسيقى كوسيلة لتهدئة العقل وتخفيف التوتر والإجهاد، وتعزز الاسترخاء والتأمل. بالإضافة إلى ذلك، عزف الموسيقى يلعب دورًا هامًا في تعزيز الإبداع وتنمية المهارات العقلية والحركية. يمكن للعزف الموسيقي أن يعمل على تحسين التناغم والتنسيق بين الجسم والعقل، وتعزيز الذاكرة والتركيز.



عزف موسيقى



