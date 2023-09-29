5 طرق مختلفة لارتداء الفيست الصوف هذا الخريف.. صور

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- Youm7) ارتداء الفيست الصوفي في فصل الخريف يعتبر اختيارًا مثاليًا. يتميز الفيست الصوفي بقدرته على توفير الدفء والراحة في الأيام الباردة، مع الحفاظ على حرية حركة الذراعين. فهو قطعة ملابس متعددة الاستخدامات ومتنوعة الأنماط، حيث يمكن تنسيقها بسهولة مع مجموعة متنوعة من الملابس الأخرى.
وهو من أجمل اتجاهات التسعينيات التي تعود بقوة في هذا العام، لذا اخترنا من موقع "instyle" عدة أفكار لتنسيقه هذا الخريف مع إطلالتك.
الفيست الصوفي مع التنورة من الجينز:
يمكن للفتاة أن تختار مطبوعات التسعينيات للحصول على ملابس مميزة، مثل ارتداء فيست صوفي به طبعات ملونة مميزة على قميص أبيض خفيف بياقة عالية مع ارتداء تنورة من الجينز الطويل لمظهر غاية في الأناقة والشعور بالدفء عندما يكون الطقس بارد قليلاً.
مع جينز
فيست فوق تيشيرت:
يوجد إطلالة جديدة وهى ارتداء فيست بأزرار فوق تيشيرت باللون الأبيض مع ارتداء سروال باللون الرمادى بساق واسعة مع حذاء بكعب عالى مطبوع بخطوط مع ارتداء حقيبة صغيرة، باللون الأسود لشكل عصرى رسمي مميز غير عادى.
فيست فوق تيشيرت
فيست
أوفر سايز:
يوجد اقتراح آخر وهو ارتداء فيست واسع باللون الأزرق، تحت تيشرت فضفاض مع ارتداء جينز قصير، وحذاء رياضى أو حذاء بدون كعب للحصول على مظهر متميز.
فيست زرقاء واسعة
فيست مع تنورة من الحرير:
يوجد طريقة رائعة وهى اللعب بأقمشة مختلفة للحصول على طلة جيدة، مثل الساتان مع قماش أخر، ويمكن ارتداء فيست مع تنورة من الحرير للحصول على مظهر مريح وأنثوى، ويمكن الحضور لمناسبات مختلفة بتلك الطلة المبهرة والفخمة.
مع تنورة من الساتان
فيست بازرار مفتوحة:
يمكن للفتاة أن ترتدى فيست بأزرار مفتوحة باللون الأزرق مع قميص أبيض، للكثير من الاسترخاء، مع سروال من الجينز، مع ارتداء حذاء بكعب عالى للحصول على مظهر مريح وجذاب.
فيست مقتوحة
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