5 طرق مختلفة لارتداء الفيست الصوف هذا الخريف.. صور

MENAFN - Youm7) ارتداء الفيست الصوفي في فصل الخريف يعتبر اختيارًا مثاليًا. يتميز الفيست الصوفي بقدرته على توفير الدفء والراحة في الأيام الباردة، مع الحفاظ على حرية حركة الذراعين. فهو قطعة ملابس متعددة الاستخدامات ومتنوعة الأنماط، حيث يمكن تنسيقها بسهولة مع مجموعة متنوعة من الملابس الأخرى.وهو من أجمل اتجاهات التسعينيات التي تعود بقوة في هذا العام، لذا اخترنا من موقع "instyle" عدة أفكار لتنسيقه هذا الخريف مع إطلالتك.الفيست الصوفي مع التنورة من الجينز:

يمكن للفتاة أن تختار مطبوعات التسعينيات للحصول على ملابس مميزة، مثل ارتداء فيست صوفي به طبعات ملونة مميزة على قميص أبيض خفيف بياقة عالية مع ارتداء تنورة من الجينز الطويل لمظهر غاية في الأناقة والشعور بالدفء عندما يكون الطقس بارد قليلاً.



مع جينز

فيست فوق تيشيرت:

يوجد إطلالة جديدة وهى ارتداء فيست بأزرار فوق تيشيرت باللون الأبيض مع ارتداء سروال باللون الرمادى بساق واسعة مع حذاء بكعب عالى مطبوع بخطوط مع ارتداء حقيبة صغيرة، باللون الأسود لشكل عصرى رسمي مميز غير عادى.



فيست فوق تيشيرت

فيستأوفر سايز:

يوجد اقتراح آخر وهو ارتداء فيست واسع باللون الأزرق، تحت تيشرت فضفاض مع ارتداء جينز قصير، وحذاء رياضى أو حذاء بدون كعب للحصول على مظهر متميز.



فيست زرقاء واسعة

فيست مع تنورة من الحرير:

يوجد طريقة رائعة وهى اللعب بأقمشة مختلفة للحصول على طلة جيدة، مثل الساتان مع قماش أخر، ويمكن ارتداء فيست مع تنورة من الحرير للحصول على مظهر مريح وأنثوى، ويمكن الحضور لمناسبات مختلفة بتلك الطلة المبهرة والفخمة.



مع تنورة من الساتان

فيست بازرار مفتوحة:

يمكن للفتاة أن ترتدى فيست بأزرار مفتوحة باللون الأزرق مع قميص أبيض، للكثير من الاسترخاء، مع سروال من الجينز، مع ارتداء حذاء بكعب عالى للحصول على مظهر مريح وجذاب.

فيست مقتوحة



