Saturday, 30 September 2023 12:51 GMT

مدير معهد الحوكمة يبحث مع وفد من نامبيا وسيراليون تعزيز التعاون

9/29/2023 2:42:30 PM
(MENAFN- Youm7) استقبلت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامةـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةـ
وفد من دولة ناميبيا، برئاسة السفير لينيكيلا. جيه مبوتي، المدير التنفيذي لـلآلية الأفريقية لمراجعة النظراء APRM، ووفد من دولة سيراليون برئاسة عمارة كالون، وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.



يأتي ذلك في ضوء نتائج الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والذي انعقد بالقاهرة على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، حضر الاجتماع السفير أشرف راشد - رئيس اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في مصر، وسارة حمودة، مسئول أجندة التنمية 2063 السكرتيرة التنفيذية القارية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.



وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى المبادرات التي يقوم بها المعهد ومنها مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة وتركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة.



ولفتت إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلا عن مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها والقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.



وأكدت "شريف"، حرص المعهد على عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد العديد من البرامج التدريبية المختلفة بهدف نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.



ومن جانبها، أكدت د. أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، أن تحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية والإقليمية والمحلية يعد من أهم أولويات عمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة،
ومن أجل ذلك، يعد المعهد جهة رصد لأداء مصر في هذه المؤشرات، من أجل تقديم بعض المقترحات لصانعي القرار لتحسين أداء مصر في هذه المؤشرات، لافتة إلى إصدار المعهد ثلاث
تقارير سنوية حول تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة، ويتضمن تقرير عام 2023، 20 مؤشر صادر عن 15 مؤسسة عالمية وإقليمية، حيث تعبر هذه المؤشرات عن أداء مصر في مجالات الحوكمة المختلفة لعام 2022 أو أحدث عام متاح.









MENAFN29092023000132011024ID1107167496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث