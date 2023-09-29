أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2195 جنيها

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 29-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع متوسط نسبة تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " بمدينة السويس الجديدة ، والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية إلى 72%، بجانب تقدم أعمال البنية التحتية للمشروع، واستقرار أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 29 سبتمبر 2023، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2195 جنيها للجرام، وعيار 24 حوالي 2509 جنيهات.70 % نسبة تنفيذ 2064 وحدة بمبادرة سكن كل المصريين بالسويس الجديدة تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالمدينة، والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية.وأعلنت رئيس جهاز السويس الجديدة، أن متوسط نسبة تنفيذ العمارات بلغ 72%، بجانب تقدم أعمال البنية التحتية للمشروع، ولاسيما أعمال الطرق، مضيفةً أن متوسط نسبة الإنجاز لمشروع السوق التجارية "8 محال" بلغ 87%، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة بمنطقة الخدمات.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 فى مصر استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 29 سبتمبر 2023، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2195 جنيها للجرام، وعيار 24 حوالي 2509 جنيهات، وعيار 18 سجل 1881 جنيها، وسجل عيار 14 حوالي 1463 جنيها.استمر سعر الذهب العالمي في الهبوط خلال تداولات اليوم بعد صدور بيانات النمو وقطاع العمالة عن الاقتصاد الأمريكي، وذلك في ظل استقرار البيانات الأمر الذي يضعف من فرص ارتفاع الذهب على المدى القصير، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم يوم غد.وزيرة التعاون مع وفد من مجموعة البنك الدولي





مجموعة البنك الدولي تمول 14 مشروعًا في مصر بقيمة 6.9 مليار دولار عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر، واستهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.من جانبه عرض فريق عمل مجموعة البنك الدولي، تطور المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مصر والتي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروعات.

رانيا المشاط: تعاون مع البنك الآسيوي لتمويل مشروعات الطاقة والمياه بـ"نوفي" قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويلات الإنمائية الجارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، متنوعة في العديد من مجالات البنية التحتية المستدامة من بينها مشروعات النقل المستدام وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من شركاء القطاع الخاص التي حصلت على تمويلات تنموية ميسرة من البنك.وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات لإحدى القنوات الاقتصادية، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع البنك للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، إلى جانب خطوط ائتمان للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك من بين شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" في محوري المياه والطاقة.