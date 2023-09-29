Saturday, 30 September 2023 12:51 GMT

الأسهم الذهبية خلال سبتمبر.. 13 سهمًا بالبورصة تصعد بأكثر من 20%

9/29/2023 2:42:30 PM
(MENAFN- Youm7) صعد 13 سهمًا بالبورصة المصرية، بأكثر من نسبة 20% خلال شهر سبتمبر المنتهي، وربح رأس المال السوقي نحو 96.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.6%، وجاءت قائمة الأسهم الصاعدة:



1- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 20.70% ليغلق عند مستوى 10.030 جنيه.



2- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 21.37% ليغلق عند مستوى 13.290 جنيه.



3- أوراسكوم كونستشراكشون بي أل سي بنسبة 21.98% ليغلق عند مستوى 141.010 جنيه.



4- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 22.16% ليغلق عند مستوى 4.630 جنيه.



5- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 23.10% ليغلق عند مستوى 7.620 جنيه.





6- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 26.15% ليغلق عند مستوى 13.750 جنيه.



7- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 27.01% ليغلق عند مستوى 67 جنيهًا.



8- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 28.40% ليغلق عند مستوى 48.740 جنيه.



9- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 31.59% ليغلق عند مستوى 14.370 جنيه.



10- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 37.74% ليغلق عند مستوى 0.219 جنيه.



11- الحديد والصلب المصرية بنسبة 47.16% ليغلق عند مستوى 13.200 جنيه.



12- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 53.58% ليغلق عند مستوى 367 جنيه.



13- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 167.27% ليغلق عند مستوى 56.420 جنيه.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.









MENAFN29092023000132011024ID1107167493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث