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المركزى للمحاسبات يطالب شركة مطاحن شرق الدلتا باستغلال الأصول

9/29/2023 2:42:30 PM
(MENAFN- Youm7) طالب الجهاز المركزي للمحاسبات ، شركة مطاحن شرق الدلتا بضرورة العمل على تنمية الإيرادات المحققة من الأنشطة الرئيسية للشركة، واستغلال الطاقات المتاحة مع وضع رؤية وخطط للاستفادة من هذا النشاط بما يعود بأعلى عائد للشركة.



جاء ذلك خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن ملاحظة بأن صافي الربح بعد حساب الضريبة عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023، وبلغ 148.1 مليون جنيه بزيادة قدره 19.2 مليون جنيه وبنسبة تطور 14.9%، وساهمت الإيرادات الناتجة من غير أنشطة الشركة الرئيسية بنحو 93.32 مليون جنيه وبنسبة 63% من الربح المحقق، وذلك لعدم استغلال الطاقات المتاحة، وعدم استغلال نشاط الاستثمار العقاري، والذي تم إضافته لأنشطة الشركة في فبراير عام 2017.



كما طالب الجهاز، بضرورة توضيح جدوى مشروع مصنع المعدات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والبالغ تكلفته نحو 8.945 مليون جنيه يتمثل في (8.807 مليون جنيه مباني، 138 ألف جنيه آلات ومعدات)، وما تحملته الشركة من تكلفة لإنشاء هذا المجمع والبالغة نحو 8.945 مليون جنيه.



أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة تطوير نظام التكاليف بالشركة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للنهوض بأنشطتها وتعظيم العائد منها والعمل على تنمية الموارد بما يعود بالنفع، وذلك بعد حققت شركة مطاحن شرق الدلتا خسائر بلغت 7.1 مليون جنيه تتمثل في نحو 7 ملايين خسائر مطحن السادات، ومطحن السنانية بدمياط نتيجة لتوقفهما، ونحو 18.367 ألف جنيه خسائر مخبز بورسعيد.



كما أشار الجهاز، إلى ضرورة عمل شركة مطاحن شرق الدلتا على الحد من غرامات تحميل السيارات بأوزان زائدة، والتي بلغت عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 وحتى 30 يونيو عام 2023 حوالي 7.668 مليون جنيه نتيجة تحميل معظم السيارات بأكثر من الحمولة المقررة لها من واقع الرخصة، وذلك حفاظًا على سلامة السيارات وتفادي تحمل الشركة بهذه الغرامات.



وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة دراسة الاستفادة من المخزون الراكد، والذي بلغ تكلفته 1.944 مليون جنيه، والعمل على التصرف الاقتصادي له بما يعود بالنفع على الشركة، وحتى لا يمثل رأس مال عاطل، مع ضرورة دراسة القيمة الاستردادية لأرصدة المخزون الراكد وبطئ الحركة على مستوى كافة وحدات ومناطق الشركة المختلفة، وتطبيق ما ورد بالفقرات أرقام (9،28،34) من معيار المحاسبة المصرية رقم (2) والخاص بالمخزون.







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