مايكل أنجلو نحات تهرب من التواصل الاجتماعى فأصبح أعظم رسامي عصر النهضة

MENAFN - Youm7) أبدع الفنان الايطالى مايكل أنجلوفى العديد من أعماله الفنية التى وصلت إلى 20000 عملاً فنيًا على مدار مسيرته الطويلة، لذا يعد من أعظم فنانى عصر النهضة الإيطاليين، ورغم إبداعته الفنية التى تحظى باهتمام دولى واسع إلا أنه كان لديه بعض التغيرات النفسية التى كان ليها تأثير كبير على شخصيته الفنية.

ووفقا لما ذكره موقع

ancient orgnins، أن مايكل أنجلو كان غريبا، وعلى الرغم من احتكاكه بالباباوات والرعاة، فقد قادته شخصيته المتهورة إلى التهرب من التواصل الاجتماعي، حتى أنه تجنب الحصول على مساعدين وفضل العمل فى لجانه الهائلة بمفرده، حيث استغرق إكمال العديد من مشاريعه عدة سنوات وانغمس فى عمله بتفانٍ غير عادي، وغالبًا ما كان ينسى تناول الطعام أو النوم.





وأشار أحد كتاب سيرته الذاتية باولو جيوفيو، إلى أن "طبيعته كانت قاسية جدًا وقبيحة لدرجة بشكل لا يصدق، فهو دائمًا عاش كمثل رجل فقير إلا أنه فى الواقع ثريًا جدا، وعندما كان أكثر قوة، كان ينام فى كثير من الأحيان بملابسه وهو مرتدى الأحذية بسبب التقلصات التى يعانى منها باستمرار، وهذا الأمر تسبب فى العديد من المشاكل الصحية.





وولد مايكل أنجلو، فى عصر النهضة الإيطالية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ولم يكن نحاتًا فحسب، بل كان رسامًا ومهندسًا وشاعرًا أيضًا، تشمل أعماله الفنية الأكثر شهرة سقف كنيسة سيستين، الذى تم رسمه بين عامى 1508 و 512 ، والذى يتضمن صورة مذهلة لآدم

بعنوان خلق آدم.



