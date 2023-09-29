مؤتمر أدباء مصر يستعد لإعلان أسماء المكرمين دورته المقبلة

(MENAFN
- Youm7) عقدت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مص فى دورته السادسة والثلاثين، بأمانة الشاعر ياسر خليل، اجتماعا الأسبوع الماضى، للتصويت على الشخصيات العامة الثقافية من أدباء الأقاليم، والذي من المقرر أن يتم تكريمهم خلال الفترة الدورة المقبلة.
وقال الشاعر ياسر خليل الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، إن الاجتماع شهد عرض أخر ما استقرت عليه لجنة الإعلام بخصوص تشكيلها وهيئة تحرير نشرة المؤتمر والتي يترأسها الصحفي محسن عبد العزيز، وكذلك تم طرح الشخصيات العامة عن كل محافظة، والتصويت على أسماء المكرمين في أفرع التكريم المختلفة.
وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم التصويت للشخصيات المقترحة لرئيس مؤتمر خلال الدورة السادسة والثلاثين، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون أحد أبطال حرب أكتوبر أو من المشاركين فيها، موضحا أنه تم رفع الأسماء التي تم الانتهاء من التصويت عليها إلى عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لاعتمادها، ومن ثم إعلانها مباشرة.
يشار إلى أن الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر فى دورته السادسة والثلاثين، بأمانة الشاعر ياسر خليل، قررت إطلاق اسم الدورة المقبلة من المؤتمر، والمقرر إقامتها نهاية العام الحالى، على اسم الأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى، ليكون صاحب "الزينى بركات" شخصية الدورة الـ36 من المؤتمر.
وسوف يخصص المؤتمر دورته المقبلة للاحتفال باليوبيل الذهبى على نصر أكتوبر، حيث استقرت لجنة الأبحاث بالأمانة، برئاسة الناقد الدكتور سعيد الوكيل، على أبرز المحاور الرئيسية للدورة المقبلة للمؤتمر التى تحمل عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافى.. خمسون عاما من العبور".
وكانت لجنة الأبحاث استقرت على المحاور التى سوف تطرحها للتسابق منها الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربى المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل"، مشيرا إلى أن الأمانة سوف تعلن قريبا عن فتح باب الاشتراك في مسابقة مؤتمر أدباء مصر البحثية.
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