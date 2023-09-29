مؤتمر أدباء مصر يستعد لإعلان أسماء المكرمين دورته المقبلة

MENAFN - Youm7) عقدت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مص فى دورته السادسة والثلاثين، بأمانة الشاعر ياسر خليل، اجتماعا الأسبوع الماضى، للتصويت على الشخصيات العامة الثقافية من أدباء الأقاليم، والذي من المقرر أن يتم تكريمهم خلال الفترة الدورة المقبلة.

وقال الشاعر ياسر خليل الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر، إن الاجتماع شهد عرض أخر ما استقرت عليه لجنة الإعلام بخصوص تشكيلها وهيئة تحرير نشرة المؤتمر والتي يترأسها الصحفي محسن عبد العزيز، وكذلك تم طرح الشخصيات العامة عن كل محافظة، والتصويت على أسماء المكرمين في أفرع التكريم المختلفة.

وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم التصويت للشخصيات المقترحة لرئيس مؤتمر خلال الدورة السادسة والثلاثين، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكون أحد أبطال حرب أكتوبر أو من المشاركين فيها، موضحا أنه تم رفع الأسماء التي تم الانتهاء من التصويت عليها إلى عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لاعتمادها، ومن ثم إعلانها مباشرة.

يشار إلى أن الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر فى دورته السادسة والثلاثين، بأمانة الشاعر ياسر خليل، قررت إطلاق اسم الدورة المقبلة من المؤتمر، والمقرر إقامتها نهاية العام الحالى، على اسم الأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى، ليكون صاحب "الزينى بركات" شخصية الدورة الـ36 من المؤتمر.

وسوف يخصص المؤتمر دورته المقبلة للاحتفال باليوبيل الذهبى على نصر أكتوبر، حيث استقرت لجنة الأبحاث بالأمانة، برئاسة الناقد الدكتور سعيد الوكيل، على أبرز المحاور الرئيسية للدورة المقبلة للمؤتمر التى تحمل عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافى.. خمسون عاما من العبور".

وكانت لجنة الأبحاث استقرت على المحاور التى سوف تطرحها للتسابق منها الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربى المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل"، مشيرا إلى أن الأمانة سوف تعلن قريبا عن فتح باب الاشتراك في مسابقة مؤتمر أدباء مصر البحثية.







