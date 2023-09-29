قطاع الفنون التشكيلية يهدى مهرجانه السنوي للحرف لتراثية لروح عز الدين نجيب

MENAFN - Youm7) قرر قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش إهداء الدورة القادمة من المهرجان السنوي للحرف التراثية والتقليدية لروح الفنان القدير عزالدين نجيب، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي 22 سبتمبر، عن عمر ناهز الثالثة والثمانون بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقال الدكتور وليد قانوش، إن إهداء هذه الدورة للراحل عز الدين نجيب يأتي تقديراً ووفاءً لتاريخه الفني الكبير كأحد المبدعين الذين يمثلون نماذج رائدة وقدوة لشباب الفنانين، واستطاع أن يحفر أسمه كأحد أبرز الفنانين المعاصرين وناقداً فذاً طالما فاضت كتاباته إبداعاً وتفرداً وأصالة، هذا فضلاً عن دوره الرائد وجهوده المستمرة في حفظ وإحياء التراث المصري مؤمناُ بأنها جزء هام ورئيسي من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية وذلك من من خلال مؤلفاته أو جهوده الميدانية عبر تأسيسه لجمعية أصالة التي لعبت ومازالت دوراً مهماً في دعم ورعاية الحرف التراثية وأنجبت أجيالاً جديدة من الحرفيين في تلك المجالات، وسيظل الراحل القدير سيرة عطرة تحكي عن فنان عظيم.

ويُعد مهرجان الحرف التراثية والتقليدية أحد أهم الفعاليات الفنية السنوية التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، والدورة المرتقبة هي النسخة السادسة عشر من المهرجان الذي يسعى إلى استقطاب ممارسي الحرف والصناعات التقليدية من جميع أنحاء مصر بهدف التعريف بهذا الإرث العريق، والمحافظة عليه والترويج له، وتوظيف الحرف والصناعات التقليدية كمصدر من مصادر الدخل الوطني، ويتيح القطاع فرصة المشاركة فيه للعديد من الجهات والجمعيات المتخصصة في المنتجات التقليدية، والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية وإنتاجها وتطويرها.

محمد عزالدين نجيب (30 إبريل 1940 – 22 سبتمبر 2023) مواليد محافظة الشرقية، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير - القاهرة 1962، عضو مؤسس بنقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من ( 1985 - 1989 )، عضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، عضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987، عضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية آتيليه القاهرة للفنانين والكتاب ( بين سنوات 1976 ـ 1995 ) وانتخب رئيساً لها 1995، عضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية ( 1985 ـ 1990)، عضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف1991، مؤسس ورئيس مجلس ادارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، رئيس مجلس ادارة الجمعية الاهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998)، ومن بين الوظائف العديدة التي شغلها أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وعين مديرا عاما له ( ندباً ) 1990ـ 1992، عين مديراً عاماً للادارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية 1992 حتى 1998، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الانتاج الفنى بقطاع الفنون التشكيلية حتى أحيل للمعاش فى عام 2000.