حياة شارلوت برونتى رواية شهرت الروائية الإنجليزية إليزابيث جاسكل

(MENAFN
- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 213، على ميلاد الأديبة البريطانية اليزابيث جاس ، إذ ولدت فى 29 سبتمبر عام 1810، وتدعى "بالسيدة جاسكل"، كانت من أشهر الروائيين وكتاب القصص القصيرة الإنجليز خلال العصر الفيكتورى، ومن أكثر أعمالها شهرة سيرة حياة شارلوت برونتى.
واشتهرت "جاسكل" لكتاباتها وخصوصاً كتاباتها عن الأشباح، بمساعدة صديقها تشارلز ديكنز الذي نشر أعمالها فى مجلته "هاوسهولد وردز"، قصصها عن الأشباح مختلفة تماماً عن أسلوب رواياتها الخيالية عن الصناعة، بالرغم من أن كتاباتها توافق العادات الفكتورية إلا أنها تصمم رواياتها لتكون من منطلق التطور في الآراء والاتجاهات خصوصاً تجاه المرأة وشخصيتها في رواياتها حيث القصص المعقدة والشخصيات النسائية القوية، بالإضافة إلى كتاباتها الخيالية.
كانت أشهر روايات إليزابيث جاسك أو السيدة جاسكل هى سيرة حياة شارلوت برونتى الكاتبة المعروفة والتى كانت توقع فى بداية حياتها الأدبية روايتها التى كتبتها مع أخوتها باسم رجل، ووقعت به أول روايتين لها، وكان لها على ذلك تعليق حيث قالت: "فى معارضة للدعاية الشخصية، أخفينا أسماءنا الأصلية خلف كيور، إليس وأكتن بيل، حيث لم نكن نود أن نعلن أننا نساء، لأنه فى ذلك الوقت كان سيتم التعامل مع طريقة كتاباتنا وتفكيرنا على أساس أنها "أنثوية"، كان لدينا انطباع قوى أن مؤلفاتنا سينظر إليها باستعلاء، حيث لاحظنا كيف يستخدم النقاد فى بعض الأحيان أسلوب مهاجمة الشخصية كوسلية عقاب، وأسلوب الغزل كمكافأة، وهو ليس بالمدح الحقيقى".
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