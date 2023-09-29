حياة شارلوت برونتى رواية شهرت الروائية الإنجليزية إليزابيث جاسكل

MENAFN - Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 213، على ميلاد الأديبة البريطانية اليزابيث جاس ، إذ ولدت فى 29 سبتمبر عام 1810، وتدعى "بالسيدة جاسكل"، كانت من أشهر الروائيين وكتاب القصص القصيرة الإنجليز خلال العصر الفيكتورى، ومن أكثر أعمالها شهرة سيرة حياة شارلوت برونتى.

واشتهرت "جاسكل" لكتاباتها وخصوصاً كتاباتها عن الأشباح، بمساعدة صديقها تشارلز ديكنز الذي نشر أعمالها فى مجلته "هاوسهولد وردز"، قصصها عن الأشباح مختلفة تماماً عن أسلوب رواياتها الخيالية عن الصناعة، بالرغم من أن كتاباتها توافق العادات الفكتورية إلا أنها تصمم رواياتها لتكون من منطلق التطور في الآراء والاتجاهات خصوصاً تجاه المرأة وشخصيتها في رواياتها حيث القصص المعقدة والشخصيات النسائية القوية، بالإضافة إلى كتاباتها الخيالية.

كانت أشهر روايات إليزابيث جاسك أو السيدة جاسكل هى سيرة حياة شارلوت برونتى الكاتبة المعروفة والتى كانت توقع فى بداية حياتها الأدبية روايتها التى كتبتها مع أخوتها باسم رجل، ووقعت به أول روايتين لها، وكان لها على ذلك تعليق حيث قالت: "فى معارضة للدعاية الشخصية، أخفينا أسماءنا الأصلية خلف كيور، إليس وأكتن بيل، حيث لم نكن نود أن نعلن أننا نساء، لأنه فى ذلك الوقت كان سيتم التعامل مع طريقة كتاباتنا وتفكيرنا على أساس أنها "أنثوية"، كان لدينا انطباع قوى أن مؤلفاتنا سينظر إليها باستعلاء، حيث لاحظنا كيف يستخدم النقاد فى بعض الأحيان أسلوب مهاجمة الشخصية كوسلية عقاب، وأسلوب الغزل كمكافأة، وهو ليس بالمدح الحقيقى".