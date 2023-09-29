عايز تقدم لجائزة الدولة التشجيعية .. هنقولك على الخطوات

(MENAFN
- Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة ، عن فتح باب الترشح لجائزتى "التفوق" و"التشجيعية" من جوائز الدولة لعام 2024 على أن يغلق باب الترشح 31 ديسمبر 2023،
ولهذا نستعرض معكم فى مجموعة من الخطوات لمعرفة كيفية التقديم لنيل جائزة الدولة التشجيعية.
تحضير ملف كامل يحتوى على بعض المستندات وهى:
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أربع نسخ من إنتاجه والإنتاج المقدم لا يسترد.
ــ سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين
ــ صورة بطاقة الرقم القومى
ــ صورة شخصية حديثة .
ــ إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم.
ــ تحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.
إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون فعلى المتقدم:
ــ تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج
من الجهة العارضة أو المنفذة
للعمل المقدم .
ــ تقديم بيانات
تفصيلية عن هذا الإنتـاج.
إرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة .
لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية فى أى فرع من الفـروع.
أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة .
لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.
في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.
ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي :
ــ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
ــ أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض علي ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات
حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه.
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ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل ( جائزة الدولة )، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.
ــ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخري، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه.
في حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده
من المجلس الأعلى للجامعات أو أحدى الجامعات الحكومية
يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات .
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