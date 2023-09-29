عايز تقدم لجائزة الدولة التشجيعية .. هنقولك على الخطوات

MENAFN - Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة ، عن فتح باب الترشح لجائزتى "التفوق" و"التشجيعية" من جوائز الدولة لعام 2024 على أن يغلق باب الترشح 31 ديسمبر 2023،ولهذا نستعرض معكم فى مجموعة من الخطوات لمعرفة كيفية التقديم لنيل جائزة الدولة التشجيعية.

تحضير ملف كامل يحتوى على بعض المستندات وهى:

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أربع نسخ من إنتاجه والإنتاج المقدم لا يسترد.

ــ سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين

ــ صورة بطاقة الرقم القومى

ــ صورة شخصية حديثة .

ــ إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم.

ــ تحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.





إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون فعلى المتقدم:

ــ تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج

من الجهة العارضة أو المنفذة

للعمل المقدم .

ــ تقديم بيانات

تفصيلية عن هذا الإنتـاج.

إرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة .

لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية فى أى فرع من الفـروع.





أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة .





لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.





في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.





ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي :

ــ أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

ــ أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض علي ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات

حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه.

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ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل ( جائزة الدولة )، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

ــ ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخري، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه.

في حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده

من المجلس الأعلى للجامعات أو أحدى الجامعات الحكومية

يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات .