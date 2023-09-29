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Epic Games تسرح 830 موظفًا لديها.. كيف ستؤثر على عالم الألعاب؟

9/29/2023 2:42:22 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث
لبلومبرج أنه من المتوقع أن تقوم شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite بتسريح 16% من قوتها العاملة، وفي بيان صادر عن تيم سويني رئيس الشركة، أكدت Epic أن تسريح العمال سيؤثر على حوالي 830 موظفًا.



وكتب أن الشركة تعتزم بيع Bandcamp - وهي شركة مستقلة لمتجر الموسيقى استحوذت عليها Epic العام الماضي - إلى منصة ترخيص الموسيقى Songtradr وفصل SuperAwesome، وهي شركة "تكنولوجية للأطفال" متخصصة في إنشاء تجارب آمنة عبر الإنترنت للأطفال.



ويوضح أيضًا أن عمليات تسريح العمال هي نتيجة "لإنفاق الشركة أموالًا أكثر بكثير مما نكسبه"، والجدير بالذكر أن سويني لا يعتذر لموظفيه عن اتخاذ قرارات العمل التي أدت إلى تعطيل حياة أكثر من 800 شخص، مكتفيًا بالقول إن "تفاؤله" بأن مثل هذا الإنفاق لن يؤدي إلى تسريح العمال كان "غير واقعي".



كانت هناك شائعات بأن Epic كان من المتوقع أن تنفذ عمليات تسريح للعمال هذا العام، ووفقًا لمراسل Verge Alex Heath، كانت الشركة تسعى إلى الاستثمار وتوقعت أن عمليات تسريح العمال كوسيلة لتقليل النفقات قد تسهل جمع الأموال.



لقد كانت بضعة أشهر صعبة بالنسبة لصناعة ألعاب الفيديو، وبعد سلسلة من عمليات الاستحواذ رفيعة المستوى، بما في ذلك شراء حقوق الملكية الفكرية لـ The Lord of the Rings، ألغت Embracer Group عدة مشاريع، وأغلقت استوديوًا بأكمله، وقد تبيع استوديوًا آخر بعد فشل صفقة استثمار بقيمة 2 مليار دولار.



وقامت Activision Blizzard مؤخرًا بتسريح الموظفين في قسم Hearthstone بعد تسريح الموظفين في قسم الرياضات الإلكترونية في وقت سابق من هذا العام، وشهدت BioWare أيضًا عمليات تسريح للعمال، بما في ذلك الموظفين القدامى المعروفين بمساهماتهم في الألعاب التأسيسية مثل Mass Effect وDragon Age.



وحتى في وقت سابق من اليوم، أعلنت Sega أنها ألغت لعبة إطلاق النار المباشرة Hyenas قبل إطلاق اللعبة ومن المتوقع تسريح العمال في Creative Assembly لمطور اللعبة، والآن، مع توقع أن تؤثر عمليات تسريح العمال في Epic على عدد مذهل من الأشخاص، يبدو أن سوق وظائف ألعاب الفيديو سيكون ضيقًا كما كان من قبل.







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