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تقرير: إعلانات Bing Chat ترسل المستخدمين لمواقع إلكترونية خبيثة

9/29/2023 2:42:22 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة
مكافحة الفيروسات Malwarebytes أن خدمة Bing Chat القائمة على الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت ، ترسل المستخدمين في بعض الحالات إلى مواقع ويب خبيثة يمكن أن
أجهزتهم ببرمجيات ضارة، وذلك وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

ووفقا للشركة الأمنية يعرض Bing Chat إعلانات البرامج الضارة التي ترسل المستخدمين إلى مواقع الويب الضارة بدلاً من فلترتها، ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه من السهل جدًا على الجهات الفاعلة السيئة شراء إعلان من أجل الترويج لموقع ويب يتنكر كوجهة مشروعة، وإذا لم تكن حذرًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى الوقوع ضحية لهذا الطعم والتبديل.
وبعد مزيد من التحليل، وجدت Malwarebytes أن موقع الويب المزيف أعاد توجيه الزائرين إلى موقع ثانٍ يمتلك عنوان ويب مشابهًا جدًا لعنوان URL الرسمي للتطبيق الحقيقي ، ثم يطلب من المستخدمين تنزيل برامج ضارة يمكن أن تلحق الضرر بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
ويشير
الحادث إلى أن Microsoft قد تفعل الكثير لحماية مستخدميها من الإعلانات الضارة التي يتم تقديمها من خلال Bing Chat، وفى الوقت الحالى يجب أن تكون حذرًا للغاية عند الضغط فوق الروابط التي يوفرها Bing Chat، وقد يكون من الأفضل الالتزام بمحرك بحث قياسي وتثبيت أداة حظر الإعلانات لمنع وصول الإعلانات الضارة إليك.



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